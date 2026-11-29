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Legendarni košarkaš PartizanaIvo Nakić govorio je o istorijskoj sezoni 1991/92, kada su crno-beli osvojili titulu prvaka Evrope u Istanbulu, a tom prilikom dotakao se i priče Nebojše Čovića o navodnom sprečavanju smene Željka Obradovića.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije je u više navrata isticao da je imao važnu ulogu u tome da Željko Obradović ostane na klupi Partizana pred završni turnir Evrolige, kada je postojala mogućnost da bude smenjen zbog rezultatske krize.

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Čović je u podkastu "Ozbiljno Neozbiljni " izneo svoju verziju događaja:

-Takođe, te 1992. sam sačuvao Željka Obradovića da ne bude smenjen. Bilo je to na molbu Kićanovića i pokojnog Milenka Savovića. Ključni sastanak održan je kod mene u Skupštini grada. I danas mislim da je to bio dobar potez jer smo posle dobili jednog od najboljih evropskih i svetskih trenera - rekao je Čović.

On je ranije objašnjavao i da je grupa ljudi iz uprave bila rešena da smeni Obradovića, a da je zajedno sa Draganom Kićanovićem uspeo da ubedi profesora Aleksandra Nikolića da odustane od takve ideje.

Međutim, Ivo Nakić je u emisiji "Kida Show" na televiziji N1 izneo drugačije viđenje tadašnjih događaja. On je istakao da je bio deo generacije i da je dobro poznavao ljude u klubu, ali da niko od igrača nije znao da se sprema smena trenera.

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Ja sam bio deo te generacije i bio sam dosta unutra u celoj toj sezoni. Znao sam sve ljude u upravi. Te godine smo solidno krenuli i igrali, ali je profesor Nikolić rekao da mi ne treba da igramo Evroligu, ali su ga Kićanović i Obradović ubedili u suprotno. I niko od nas nije znao da je Željko trebao da bude smenjen - jasno je podvukao Nakić.

Čović se zatim nadovezao na reči Nakića istakavši da je sa Obradovićem i nakon 1992. godine bila sjajna saradnja tokom njegovog mandata u reprezentaciji, ali da su oni naruči povratom ŽOC-a u Humsku leta 2021. godine.

Tako je Nakić izneo drugačiji pogled na priču o jednoj od najvažnijih sezona u istoriji Partizana, tokom koje su crno-beli, predvođeni tada mladim trenerom Željkom Obradovićem, stigli do evropske titule u Istanbulu.

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