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Konor Mekgregor ne planira da završi MMA karijeru, uprkos dugoj pauzi, problemima sa povredama i sve češćim spekulacijama o njegovom povlačenju iz oktagona. Bivši dvostruki UFC šampion poslao je jasnu poruku da još nije rekao poslednju reč.

Irska zvezda nije se borila još od jula 2021. godine, kada je u trećem meču protiv Dastina Poarijea na UFC 264 doživela težak prelom noge. Njegov povratak dodatno je odložen zbog novih problema sa povredama, ali Mekgregor ne odustaje od namere da ponovo uđe u oktagon.

1/5 Vidi galeriju Konor Mekgregor - Maks Holovej Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Irac je na društvenoj mreži Iks podelio snimak nokauta Donalda Serone iz januara 2020. godine, kada je do pobede stigao za svega 40 sekundi, uz poruku koja je privukla veliku pažnju.

- Nokaut u velter kategoriji za 40 sekundi! Ostalo je još mnogo goriva u ovom rezervoaru! Jedva čekam da krenem! - poručio je Mekgregor.

Podsetimo, Mekgregor je 2016. godine postao prvi borac u istoriji UFC-a koji je istovremeno držao šampionske pojaseve u dve različite kategorije. Od tada je upisao samo jednu pobedu, upravo protiv Serone.

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