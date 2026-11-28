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Aktuelni šampion je drugi put uzastopno odigrao nerešeno u prvenstvu, ukupno peti put i drugi je na tabeli sa 23 boda, bodom manje i utakmicom više od prvoplasirane Borusije Dortmund.

Hamburger je 13. na tabeli sa 13 bodova.

U sledećem kolu Bajern će dočekati Paderborn, a Hamburger će u Berlinu igrati protiv Uniona.

Paderborn je kao domaćin pobedio Šalke 8:1.

Het-trik je ostvario Stefano Marino, golovima u 39. minutu, četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 57. minutu.

Golove su postigli još Jano ter Horst u 21, Štefen Tiges u 55, Deniz Cajtler u 73, Gabrijel Vidović u 84. minutu iz jedanaesterca i Feliks Gece u šestom minutu nadoknade.

Posle treće pobede Paderborn je deveti na tabeli sa 13 bodova, a Šalke ima sedam bodova na 16. mestu posle šestog poraza.

U sledećem kolu Paderborn će igrati u Minhenu protiv Bajerna, a Šalke će dočekati Borusiju Dortmund.

Fudbaleri Kelna pobedili su na svom terenu Elfesberg 5:0.

Tri gola postigao je Marijus Bulter, u osmom minutu, 39. i u 63. minutu, dok je Said el Mala bio dvostruki strelac, golovima u 16. i 68. minutu.

Keln je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i ima 13 bodova na osmom mestu na tabeli, dok Elfersberg posle trećeg uzastopnog poraza sa takođe 13 bodova zauzima 12. mesto.

U sledećem kolu Keln će igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, a Elfersberg će dočekati Štutgart.

Fudbaleri Majnca pobedili su na svom terenu Union Berlin 2:1.

Union je poveo golom koji je Janik Haberer postigao u 37. minutu, a domaći su preokrenuli golovima u završnici.

Izjednačio je Filip Tic u 85. minutu, a pobedu je obezbedio Antoni Kasi u drugom minutu nadoknade. Oba gola postignuta su posle asistencija Nadima Amirija.

Majnc je u grupi ekipa koje imaju po 13 bodova i zauzima 11. mesto, a Union je posle šestog poraza pretposlednji 17. sa sedam bodova.

(Beta)