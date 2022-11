DA LI JE OVO PROVOKACIJA NA RAČUN SRBIJE? Nejmar se oglasio posle meča s "orlovima": Zar NEPRIJATELJ tako lako da me zaustavi?!

Najbolji brazilski fudbaler, Nejmar, oglasio se prvi put nakon što je doživeo povredu na utakmici protiv Srbije u prvom kolu Svetskog prvenstva.

Brazil je stigao do pobede rezultatom 2:0, a nad Nejmarom je načinjeno devet faulova. Jedan od njih doneo je fudbaleru PSŽ-a ozbiljan problem.

Nejmar je u 79. minutu morao da napusti teren, a na klupi je u agoniji gledao oteklo stopalo.

Dan nakon meča pojavila se informacija da je za njega završena grupna faza, a preko društvene mreže Instagram je poslao poruku, gde pominje "neprijatelja", a u ovoj situaciji, u pitanju su fudbaleri Srbije.

- Ponos i ljubav koju osećam noseći ovaj dres ne može da se objasni. Da mi je Bog dao da biram gde ću se roditi, bio bi to Brazil. Ništa mi nije lako dato, uvek sam morao da jurim za svojim snovima i životnim ciljevima. Nikada nikome nisam želeo zlo, a pomagao sam onima kojima je to bilo potrebno. Danas je jedan od najtežih dana u mojoj karijeri i to ponovo na Svetskom prvenstvu - poručio je Nejmar i dodao:

- Povređen sam. Boleće, ali sam siguran da ću dobiti šansu da se vratim i učiniću sve da pomognem svojoj zemlji, saigračima i samom sebi. Tako dugo čekanje da bi me neprijatelj olako zaustavio? Nikada! Ja sam sin svemogućeg Boga i moja vera je beskonačna - napisao je Nejmar.

Kurir sport