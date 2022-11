DALIĆ PONOSAN NA HRVATSKU: Ovo mogu da naprave samo velike ekipe

Selektor hrvetske fudbalske reprezentacijeZlatko Dalić je izjavio večeras u Dohi posle pobede nad Kanadom da njegova selekcija još uvek ništa nije rešila.

"Čestitam igračima na sjajnoj utakmici jer bilo je vrlo teško i opasno na početku. Primili smo pogodak, Kanađani su dobili još veću energiju, a inače pucaju od energije i drugi primljeni pogodak bi zato bio strašno opasan", rekao je Dalić, aprenela HINA.

Hrvatska je večeras pobedila Kanadu sa 4:1, u meču drugog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu.

"Uspeli smo da ih primirimo, vratili smo se i to mogu samo velike ekipe. To mogu ekipe koje dišu zajedno, koje su pune motiva, vere i odlučnosti. Upravo je to Hrvatska i zato mi je jako drago", dodao je on.

"Ništa nismo rešili ovom pobedom. Napravili smo mali korak, ali nam sada sledi Belgija. Njima je ta utakmica, kao i nama, poslednja šansa za osminu finala. Bićemo smireni i iako imamo bod više od njih mi moramo tražiti pobedu", rekao je Dalić. Dalić se potom osvrnuo na nekoliko pojedinaca u pobedi protiv Kanade. "Dogovorili smo se da Kramarić i Perišić stoje šire tako da se otvara prostor za Kovačića i Modrića. I može govoriti ko što hoće, ali to je najbolji vezni red, kako sam uvek govorio. Kramarić? Otkako sam selektor on uvek da ono što očekujemo od njega. Svaka mu čast na svemu", izjavio je Dalić.

On je rekao i da mu je "drago zbog Livaje" koje je postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju.

"Drago mi je i zbog Livaje. Jednu je situaciju namestio, dao jedan gol. Dalje nije mogao pa smo uveli Petkovića koji može da sačuva loptu, a to nam je trebalo. Uvijek sam govorio, mi imamo sjajna četiri napadača. Svaki će da napravi ono što tražimo od njega", zaključio je hrvatski selektor.

Kurir sport