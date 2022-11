HRVATSKI FUDBALER POTPUNO ISKRENO PRED "SEDMOM SILOM" Dejan Lovren o vređanju Borjana i mogućem susretu sa Srbijom na SP

Fudbaleri Hrvatske pobedili su u Dohi selekciju Kanade sa 4:1, u meču drugog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu, a ovaj meč su obeležili i brojni navijači koji su vređali golmana Kanade, Milana Borjana.

Tokom meča je Borjan prvo izviždan od navijača, potom su ga i vređali i pevali pesme u kojima su ga nazivali ustašom, da bi na kraju pokazali i krajnje neprimerenu zastavu koja veliča rat.

foto: Dado Djilas

Ipak, fudbaler Hrvatske, Dejan Lovren, ističe da nije ništa čuo, niti da može da komentariše takve stvari.

- To ne mogu da čujem i da hoću. Iskreno, ništa nisam čuo. Ovo je prvi glas. Mislim, šta da kažem. Ne mogu sad to komentarisati, to nije tema, tema je da smo pobedili i to je najbitnije. To što su neki navijači nekom skandirali, ja tu ništa ne mogu uraditi.

foto: Dado Đilas

Lovrena su novinari upitali i šta misli o potencijalnom susretu sa Srbijom na SP u Kataru.

- Zašto da ne? Ta utakmica će biti na nož.

Izveštači Kurira iz Katara: Dejan Ignjatović, Aleksandar Radonić i Dado Đilas