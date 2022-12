MOLITVA ZA KRALJA: Pele na fotografijama širom Dohe u znak podrške za njegov oporavak

Gradske vlasti Dohe, domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu, ukrasile su danas nekoliko svojih zgrada fotografijom legendarnog fudbalera Pelea, koji je trenutno u Brazilu u bolnici zbog respiratorne infekcije, sa porukom da se što pre oporavi.

Kako je javila je agencija Frans pres, fotografije se nalaze na severu grada oko stadiona Lusail gde će biti odigrano finale Mundijala, oko velikih nebodera i nedaleko od stadiona Kalifa.

Na fotografiji je prikazan Pele u čuvenom zelenom dresu sa brojem 10, i rečima na engleskom "Get well soon" (Ozdravi što pre). Slike se nalaze i na šetalištu u Dohi.

Francuski fudbaler Kilijan Mbape odao je počast Peleu na Tviteru porukom "Molite se za kralja".

foto: Instagram

Kapiten engleske reprezentacije Hari Kejn je na konferenciji za novinare govorio i o zdravstvenom stanju Brazilca.

"Očigledno sve svoje misli upućujemo njemu (Peleu) i njegovoj porodici. On je inspiracija u našem sportu, neverovatan igrač i neverovatna ličnost", rekao je Kejn.

Legendarni Pele (82) je od utorka u bolnici "Albert Ajnštajn" u Sao Paolu, gde prima antibiotike. On je prošlog septembra podvrgnut operaciji tumora debelog creva i od tada je na lečenju hemoterapijom.

Bolnica je saopštila da je Pele primljen kako bi se regulisala doza lekova.

Edson Arantes do Nasimento (Nascimento), poznatiji kao Pele, koji je sa 17 godina zaigrao za reprezentaciju Brazila na Svetskom prvenstvu 1958, osvojio je tri titule svetskog šampiona - 1958, 1962. i 1970. godine.

