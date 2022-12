UŽIVO, ARGENTINA - AUSTRALIJA: Gaučosi kreću u glavne bitke za "BOGINJU", DEGENEK čuva Australiju (VIDEO)

Nakon turbulentne grupne faze za obe ekipe, Argentina i Australija u međusobnom duelu odlučuju o drugom putniku u četvrtfinale Mundijala u Kataru.

Argentinci su uspeli da se oporave nakon šokantnog poraza od Saudijske Arabije (2:1), te su sa dve pobede od po 2:0 nad Meksikom i Poljskom, ne samo prošli u osminu finala, već i završili na prvom mestu, koje garantuje lakši žreb u nokaut fazi.

Cilj Argentinaca na ovom turniru je jasan - osvojiti titulu prvaka sveta koja im je izmakla 2014. godine, te tako svom najboljem igraču, Lionelu Mesiju, doneti praktično jedini trofej koji mu nedostaje.

Pokazali su Gaučosi veliku mentalnu snagu, posebno u utakmici protiv Meksika, koja je bila jedna od fizički najnapornijih na turniru.

A poraz od Saudijske Arabije možda im je dobro i došao, jer zbog toga sigurno neće potceniti svog današnjeg protivnika. Nastup Anhela Di Marije za ovu utakmicu je pod upitnikom, dok bi svi ostali igrači trebalo da budu spremni.

Australija je već plasmanom u osminu finala pored tima kao što je Danska, ali i nezgodni Tunis, ostvarila istorijski rezultat. Ponovili su Sokerosi uspeh iz Nemačke 2006. godine, kada su takođe dogurali do osmine finala.

Kao i njihov večerašnji rival, Australijanci su poraženi u prvom kolu od Francuske i to ubedljivo, rezultatom 4:1. Međutim, to ih nije pokolebalo, pa su u svom stilu, sa dve minimalne pobede od pod 1:0 nad Tunisom i Danskom uspeli da dođu do senzacionalnog osvajanja drugog mesta.

Uspeh je još veći kada se zna da je Australija muku mučila u azijskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i tek nakon interkontinentalnog baraža protiv Čilea uspela da se ukrca na poslednji voz za Mundijal.

Pažnju srpske javnost u ovom duelu sigurno će privući nastup Miloša Degeneka, bivšeg fudbalera Crvene zvezde, koji je bio jedan od najboljih igrača u herojskoj pobedi Kengura protiv Danske. Njegov doprinos timskom dugu i atmosferi u svlačionici takođe je nemerljiv.

Utakmica između Argentine i Australije na programu je od 20 časova.

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu će igrati protiv Holandije, koja je u prvom meču osmine finala savladala SAD rezultatom 3:1.

Kurir sport