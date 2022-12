NEJMAR OSTAO PARALIZOVAN! Najveća zvezda Brazila u teškom psihičkom stanju!

Prva zvezda brazilske reprezentacije Nejmar, oglasio se putem Instagrama nakon šokantnog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu Mundijala u Kataru.

- Psihički sam uništen. Ovo je svakako bio poraz koji me je najviše zaboleo, zbog kojeg sam 10 minuta bio paralizovan i odmah nakon meča pao u neprekidni plač. Boleće dugo, nažalost. Borili smo se do kraja. To je ono na šta sam ponosan na svoje saigrače jer zalaganja i posvećenosti nije nedostajalo. Ova grupa je to zaslužila, mi smo to zaslužili, BRAZIL je to zaslužio... Ali ovo nije bila volja BOŽIJA! Bilo je vredno svake žrtve osetiti naklonost svakog sa terena... Hvala svima na podršci našoj reprezentaciji. Nažalost, nije uspelo... boleće dugo, dugo. Hvala ti na svemu, Bože moj, sve si mi dao tako da ne mogu da se žalim. Samo hvala što paziš na mene - naveo je Nejmar.

Hrvatska je nakon boljeg izvođenja penala uspela da sruši prvog favorita turnira i u polufinalu će igrati protiv selekcije Argentine.

