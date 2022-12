PANIKA U TABORU HRVATA! Meč sa Argentinom se bliži, a oni ne znaju šta će s Mesijem - NEMAMO NIKAKAV PLAN!

Hrvatski reprezentativac Bruno Petković rekao je da je cilj Vatrenih da ostvare plasman u finale Mundijala u Kataru.

Podsetimo, Hrvatska će u utorak u polufinalu Svetskog prvenstva odmeriti snage protiv selekcije Argentine.

- Još nemamo plan da zaustavimo Lionela Mesija. Nikada nismo imali plan da zaustavimo pojedinca, već uvek želimo da zaustavimo ceo tim. Mislim da su mediji potcenili naš prvi rezultat na SP protiv Maroka. Tada smo videli da je Maroko reprezentacija, koja je napravila ogroman uspeh - istakao je Petković.

U četvrtfinalu, Vatreni su pobedili Brazil posle penal serije.

- Na terenu igramo jedan za drugog, mi smo kao porodica. Svi znaju da šutiraju penale, ali morate da budete mentalno spremni da izvedete penal. Gol protiv Brazila je bio najvažniji pogodak u mojoj karijeri. Igram za sebe i svoju reprezentaciju. To je nešto što ćemo ja i moja deca prepričavati. Ja sam veliki fan pravog Ronalda. On je igrač koji je uživao u fudbalu. Izgledalo je kao da se svi muče na terenu, a on je igrao sa osmehom - zaključio je hrvatski reprezentativac.

Kurir sport