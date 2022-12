OŽENIO SE, UOZBILJIO SE, OPASAN JE! Ovo je KOMEDIJA - Nova, URNEBESNA izjava Radeta Bogdanovića - Mislim da ga je klub OŽENIO!

Tokom ovog Mundijala, u prvi plan je neretko izbijao i bivši fudbaler Rade Bogdanović, zbog svojih urnebesnih komentara.

Danas smo gledali spektakulano finale, a po završetku meča svoje mišljenje je izneo i stručni konsultant Rade Bogdanović.

- Pre desetak, 15 dana smo konstatovali da ko izgubi prvu utakmicu, može da osvoji. Dešavalo se to na turnirima. Moje ekipe su Englezi, Holanđani, Argentinci i Brazil. Ne igram prognozu, ali to su moje ekipe. Celo Svetsko prvenstvo smo navlačili pod ovim nebeskim svodom i u ovom studiju da osvoji Argentina i da ovaj čarobnjak uzme to što mu fali i da uđe u večnost i fudbalsku besmrtnost, što je i zaslužio. Argentina je Mesi. Argentina je pobedila timski, ali Argentina je Mesi, rekao je Bogdanović na RTS-u i potom dodao:

- Sudija je bio na ozbiljnom nivou. Što se tiče Argentine, svirali su im penale i dosta penalčića. Ali, to se dešava, tako su ih rušili u kaznenom. Nesretni Dembele je srušio i napravio penal. Ja sam ga kudio, ali sad kad su ga hvalili, mislio sam da će da bude bolje. Oženio se, uozbiljio se, opasan je, igra dobro... Ja mislim da ga je klub oženio. Očekivao sam dosta od njega - našalio se Bogdanović u prepoznatljivom stilu.

Kurir sport