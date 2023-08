MOĆNA SRBIJA SAVLADALA GRČKU U ATINI: Pešićevi Orlovi čeličnom odbranom slavili protiv domaćina na Akropolis kupu

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u prvoj utakmici na Akropolis kupu u Atini domaćina Grčku rezultatom 71:64 (16:13, 23:22, 18:14, 14:15).

Bogdanović je postigao 15 poena, po 14 Milutinov i Gudurić, a Ristić 11. Rogavopulos je bio najefikasniji u Grčkoj sa 20 poena.

Srbija će u drugoj utakmici u sredu od 18.45 igrati protiv Italije. Poslednjeg dana turnira sastaće se Grčka i Italija.

Srbija je, sem u uvodnim minutama, uglavnom imala rezultatsku prednost. Često i sa desetak poena razlike.

Naš tim je većim delom utakmice igrao čeličnu odbranu, pa je utakmicu završio sa samo 64 primljena poena.

Nakon Akropolis kupa, izabranike Svetislava Pešića očekuju provere protiv Portorika u Beogradu i protiv Kine i Brazila u Šenženu.

Svetsko prvenstvo održava se od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a Srbija je u grupi sa Južnim Sudanom, Portorikom i Kinom.

SRBIJA - GRČKA 71:64 (16:13, 23:22, 18:14, 14:15)

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

38. minut - Petrušev posle ofanzivnog skoka pogađa svoj peti poen - 66:61. Mitroglu je polovičan sa penala - 66:62. Gudurić postiže svoju drugu trojku - 69:62.

37. minut - Rogavopulos ponovo precizan - 64:61. Njegovih 20 poena.

35. minut - Odlična akcija Gudurića i Milutinova, ovaj drugi pogađa za dva - 64:59. Mini-serija Srbije 5:0 i tajm-aut za Itudisa.

34. minut - Rogavopulos pogađa trojku za izjednačenje - 59:59. Tajm-aut za Pešića. Serija Grčke 10:2. Bogdanović pogađa treću svoju trojku - 62:59.

32. minut - Papapetru zakucava u kontri - 57:53. Gudurić prekida nalet Grka, njegovih 11 poena - 59:53. Rogavopulos pogađa posle ofanzivnog skoka pod faulom - 59:55. Pogodio je i dodatno bacanje - 59:56. Njegovih 15 poena.

31. minut - Bokoridis postiže svoje prve poene - 57:51.

3. ČETVRTINA

Po 12 poena imaju Bogdanović i Milutinov, a 11 Ristić.

30. minut - Papapetru postiže svoj deveti poen - 57:49.

29. minut - Sjajna reakcija Avramovića, pogodio je pod faulom uz skok u napadu - 56:45. Pogodio je i dodatno bacanje - 57:45. Njegovih šest poena. Papapetru smanjuje rezultat - 57:47.

28. minut - Papajanis je vezao dve trojke - 54:43. Rogavopulos je fauliran, precizan je oba puta - 54:45. Njegovih 12 poena.

27. minut - Papajanis pogađa trojku - 52:40. Bogdanović lepo spušta za Ristića koji pogađa 11. poen - 54:40.

26. minut - Ristić na pas Avramovića pogađa svoju prvu trojku za najveću prednost Srbije - 50:37. Dobrić lepo za dva - 52:37. Srbija je u seriji 13:2 u trećoj četvrtini.

24. minut - Bogdanović u kontri pogađa svoj 12. poen - 47:37.

23. minut - Bogdanović pogađa svoju drugu, a četvrtu timsku trojku. Njegovih deset poena - 44:37. Petrušev je fauliran za slobodna bacanja. Pogodio je prvo, ne i drugo - 45:37.

22. minut - Gudurić dvojkom otvara drugo poluvreme - 41:35. Papapetru vraća dvojku - 41:37.

2. ČETVRTINA

Milutinov je najefikasniji sa 12 poena, Bogdanović i Gudurić imaju po sedam poena.

20. minut - Agravanis je polovičan sa penala - 34:32. Lunzic u kontri donosi izjednačenje Grcima - 34:34. Gudurić pogađa trojku, njegovih sedam poena - 37:34. Lunzis je polovičan sa penala - 37:35. Petrušev poentira uz zvuk sirene na pas Milutinova - 39:35.

19. minut - Milutinov sa penala precizan - 34:29. Rogavopulos smanjuje na 34:31.

18. minut - Rogavopulos sa linije penala posle ofanzivnog skoka postiže svoj četvrti i peti poen - 32:27. Rogavopulos još jednom precizan posle kontre - 32:29. Pešić traži tajm-aut.

17. minut - Odlična akcija, Bogdanović za Milutinova koji zakucava - 30:25. Bogdanović rešava kontru 4na1 - 32:25. Njegov sedmi poen.

15. minut - Moraitis u kontru smanjuje na 28:25, a Pešić traži tajm-aut.

14. minut - Adetokumbo smanjuje na 26:20. Sjajna akcija i zakucavanje Milutinova - 28:20. Papapetru pogađa trojku - 28:23.

13. minut - Dobrić je fauliran u kontri, biće to nesportska lična. Dobrić je pogodio oba puta - 22:15. Milutinov upisuje svoj četvrti poen - 24:15. Adetokumbo postiže trojku - 24:18. Milutinov je fauliran za bacanja, precizan oba puta - 26:18.

12. minut - Ristić pogađa oba bacanja - 18:15. Sjajno funkcioniše tandem Avramović - Ristić. Još jednom Ristić pogađa za dva, njegovih šest poena - 20.15.

11. minut - Adetokumbo, ali Tanasis, poentira - 16:15.

1. ČETVRTINA

10. minut - Sjajan pas Avramovića, Ristić zakucava - 16:13.

8. minut - Sjajna akcija Srbije, Avramović pogađa trojku - 14:11. Hacidakis smanjuje sa penala - 14:12.

6. minut - Milutinov se upisao u listu strelaca - 9:11. Milutinov je napravio sjajnu blokadu za Gudurića koji je postigao svoje prve poene - 11:11.

5. minut - Bogdanović pogađa prvu trojku za Srbiju - 7:9. Lunzis je precizan - 7:11.

4. minut - Mitoglu pogađa novu svoju trojku - 4:9.

3. minut - Mitoglu pogađa za tri poena - 4:6.

2. minut - Gudurić je fauliran za dva bacanja. Precizan je - 4:3.

1. minut - Bogdanović je dvojkom otvorio utakmicu - 2:0. Lunzis je fauliran pri šutu za tri poena. Pogodio je sva tri bacanja - 2:3.

Startne petorke:

Bogdanović, Gudurić, Marinković, Petrušev, Milutinov.

Vokap, Rogavopulos, Lunzis, Mitoglu, Papajanis

Iako je početak utakmice predviđen za 18.45, zbog raznih tehničkih problema, pomeren je početak za desetak minuta.

Pešić je u Atinu doveo 14 košarkaša, a u timu neće biti Stefana Jovića.

SRBIJA - GRČKA Akropolis kup SRBIJA: Petrušev, N. Jović, Bogdanović, Marinković, Radanov, Dobrić, Ristić, Gudurić, S. Jović, Nedović, Davidovac, Avramović, Milutinov, Simanić. Selektor: Svetislav Pešić GRČKA: Vokap, Rogavopulos, Lunzis, Larencakis, Moraitis, Agravanis, Kalaicakis, Bohoridis, Papajanis, Papapetru, Toliopoilos, Adetokumbo, Mitoglu, Hacidakis. Selektor: Dimitris Itudis

Reprezentacija Srbije od 18.45 u Atini igra protiv domaćina Grčke prvu utakmicu na Akropolis kupu.

Biće to ujedno i prva zvanična provera ekipe selektora Svetislava Pešića posle dve provere zatvorenog tima.

Pešić je na put u Atinu poveo sledećih 14 košarkaša: Stefan Jović, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Aleksa Avramović, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Nikola Milutinov, Boriša Simanić, Nemanja Nedović i Aleksa Radanov.

U Beogradu su ostali Smailagić, Trifunović, Beslać i Topić

Prvog dana turnira, 8. avgusta igraće Srbija i Grčka, a dan kasnije Srbija i Italija. Italija i Grčka će meč odigrati 10. avgusta.

"Nadamo da će nam pomoći dosta. Još smo u procesu uigravanja, ali uvek želimo da se pokažemo u najboljem svetlu", istakao je Pešić pred Akropolis kup.

Selektor Srbije je rekao i da se raduje što su u timu Bogdan Bogdanović i Stefan Jović jer će, kako je istakao, njihovo iskustvo i znanje mnogo pomoći ostalim igračima.

"Bogdan je pokazao, ne samo individualni kvalitet, već da je vođa tima, posvećen sebi i drugima... Poštujem odluku Stefana Jovića da se u jednoj teškoj situaciji, s obzirom na zdravstvene probleme u njegovoj porodici, priključi reprezentaciji. Njegovo iskustvo i znanje, odmah se to primetilo. Olakšanje i za sve ostale igrače jer on ima ogromno iskustvo", rekao je on.

Pešić je pohvalio i mlađe igrače - Borišu Simanića, Filipa Petruševa i Nikolu Jovića.

"Jović je dosta napredovao, ojačao je, igra sa punim samopouzdanjem... Zadovoljni smo kako se ponašaju, daju stvarno dodatni entuzijazam", zaključio je Pešić.

