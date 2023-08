ČOVIĆ OTVORENO O NEDOVIĆU, JOKIĆU, TEODOSIĆU: Možda su Nikolu povredile neke izjave... Ima tu mnogo LICEMERJA

Nebojša Čović komentarisao je aktulene košarkaške teme, a pre svega dešavanja oko reprezentacije Srbije koja je imala burno leto, a da Mundobasket nije ni počeo.

Evo kako je govorio predsednik KK Crvena zvezda:

Otkazi reprezentaciji, poslednji Nedović

- Prvo, Košarkaški klub Crvena zvezda, ni na jednom nivou nije nikada zabranila nastup u rperezentaciji. Ni Nedoviću nismo zabranili. To je sve na dobdrovoljnoj bazi i Nedović je otišao tamo bez ikakih problema. Tu je sada njegova procena, relacija sa trenerom, uloga koju je dobio... Priznaćete, reprezentacija je u deficitu sa plejmejkerima, a on to nije. Nedovićevo osećanje je takvo, i to je pošteno reći, a ne zauzimati mesto nekom drugom, a otići nezadovoljan ili nespreman na Svetsko prvenstvo. A, Svetsko prvenstvo je za nas važno zbog kvalifikacija na Olimpijske igre - rekao je Čović na TV Prva.

Situacija sa Topićem

- Pominje se Topić, ali to nije tačno. On je naš, igrao neku utakmicu na Mikonosu. On se danas javlja reprezentaciji u dogovoru sa stručnim štabom, koliko sam ja informisan.

Šanse Srbije na Mundobasketu

- Mislim da reprezentacija i dalje ima dobar kvalitet. Videćemo kako će se napraviti hemija i koordinacija. Ja verujem da mogu da naprave određeni rezultat. Ali, reprezentacija je evidentno oslabljena, što govori da Košarkaški savez Srbije nije dobro radio svoj posao, u smislu, da posle Evrospkog prvenstva, na kom nismo ostvarili ono što je bio cilj, trebalo je da se napravi detlajna analiza. Nije morala da bude javna, ali trebalo je da se napravi. tada je bila kompletna reprezentacija. Time bi se pomoglo i Pešiću i stručnom štabu. Tako bi se napravio i dobar odnos sa reprezentativcima. Ja razumem da ne mogu, da imaju naporne sezone, ali državni grb i reprezentacija obavezuju.

Klubovi i reprezentacija

- Ne možemo se kriti iza klupskih uspeha. Klubovi su uspešniji, naročito Zvezda, a, evo sada i Partizan. Ne možemo se kriti iza uspeha pojedinih naših igrača u Evroligi. MVP je bio Micić, Teodosić, tu je Jokić. To su pojedinačni uspesi. Drugo, ne možemo se kriti iza uspeha one velike države, nekadašnje nekadašnje Jugoslavije.

Nekada i sada državni tim

- Odustajanja su tu poslednjih nekoliko godina. Pre toga nije bilo u toj meri. Iz ličnog iskustva, 1994. godine, kada su nam uvedene sankcije i kada smo uspeli da se izborimo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 1995. godine, isto je bilo otkaza. Onda smo seli, razgovarali sa igračima pa smo uspeli. Za Atlantu 1996. godine, sa svim igračima smo razgoovarali. I sa Divcem i sa Danilovićem i sa Paspaljem i sa Savićem... Svi su bili u otkazima. Sa svim igračima smo razgovarali. Ti igrači imaju veliku dozu sujete. Morate da pazite šta pričate. Ako je Nikola Jokić najbolji, onda je najbolji.

Otkaz Jokića

- Ja ne mogu da ne razumem Jokića. Imajući u vidu da nisam imao direktne komunikacije da vidim šta su sve uzroci. Može i neka izjava da vas povredi. Gledao sam izjave ovih dana i tu ima puno licemerja.

Precrtavanje Tea iz reprezentacije

- Ja mislim da je to preuranjen i nepotreban potez. Tako se ne rastaje od kapitena reprezentacije. Morali bi da pogledamo šta rade drugi. Pogledajte Špance. Znate li koliko godina ima Ljulj, Rudi Fernandez. Ne mora da igra 30 minuta, ali vam drži atmosferu, svlačionicu, autoritet je. Anomalija koja se pojavljuje je previše menadžerisanja. Pojedinoj deci se kaže da neće igrati za reprezentaciju ako ne potpišu za tog i tog menadžera.

