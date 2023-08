OTKRIVAMO! DETALJI SUKOBA - PEŠIĆ I NEDOVIĆ: Neke stvari su PREĆUTALI, a istina o njihovom odnosu je potpuno drugačija!

Na pripreme je stigao pun entuzijazma, tvrdio je da je spreman da ispuni zahtve selektora i ulogu koja mu bude dodeljena.

Govorio da mu nije problem i da preuzme ulogu organizatora igre ako selektor to bude tražio od njega. Pričao je o ciljevima na Mundobasketu i bio uveren da će biti među 12 putnika za Manilu...

A onda je usledio veliki šok - kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Nemanja Nedović odlučio da napusti pripreme reprezentacije.

Nakon brojnih otkaza sa kojima se suočila naša reprezentacija pred start priprema, ljubitelji košarke u Srbiji bili su uvereni da će iskusni košarkaš Zvezde uz kapitena Bogdanovića biti jedan od glavnih aduta selektora Pešića.

Iznenađenje - samo na prvi pogled

Međutim, već na prvim zvaničnim pripremnim utakmicama bilo je jasno da njegova uloga neće biti ni približna onoj koju je imao u Zvezdi prethodne sezone i da selektor očito nema preterano poverenja u njega. Na meču protiv Grčke proveo je svega 13 minuta na terenu, a protiv Italije nepunih 10 minuta i nije uspeo ni da se upiše na semafor.

Nakon razočaravajućih partija napustio je kamp reprezentacije i saoštio selektoru Svetislavu Pešiću i direktoru nacionalnog tima Draganu Tarlaću da više ne računaju na njega.

Iako je u saopštenju poručio da je odlučio da se povuče jer nije u željenoj formi i ne može da da maksimalan doprinos nacionalnom timu, mnogi smatraju da pravi razlog odlaska njegov odnos sa selektorom Pešićem.

"Nisam se snašao u ulozi koja mi je dodeljena", rekao je, između ostalog, Nemanja i svojim priznanjem izazvao brojne polemike među ljubiteljima košarke u našoj zemlji. Jasno i zbog čega - jer ne dešava se privi put da se Nedović "ne snalazi" kod Pešića.

A, šta je istina

U dva navrata sarađivali su u Crvenoj zvezdi i Nemanja je u tom periodu mečeve uglavnom gledao sa klupe.

Podsetimo, Nedović je debitovao za prvi tim Zvezde u sezoni 2008/09, baš u prvom mandatu Svetislava Pešića. Već tada bilo je jasno da poseduje ogroman potencijal, ali nije preterano dobijao šansu.

Pešić je napustio klub, a Nemanja je već naredne sezone dobio ozbiljniju minutažu. U sezoni 2010/11 izbio je u prvi plan. U regionalnoj ligi prosečno je beležio 10,8 poena po meču, a u Superligi 16,4 poena i bio je drugi stralac lige. Postao je ljubimac navijača, koji su bili uvereni da je Zvezda dobila istinskog lidera koji će u godinama koje slede biti glavni igrač tima.

Međutim, povratkom Svetislava Pešića u klub njegov status se drastično promenio. Nedović se našao u nemilosti iskusnog stručnjaka. Umesto da predvodi tim na terenu, saigrače je uglavnom gledao sa klupe, pa je zbog male minutaže imao daleko skromniji učinak od očekivanog. Navijači su ozbiljno negodovali zbog tretmana koji njihov ljubimac ima kod Pešića. Insistirali su talentovani as igra više, pa je na utakmici protiv Zlatoroga u "Pioniru" Pešić pod ogromnim pritiskom popustio i na zahtev navijača uveo perspektivnog košarkaša u igru.

"Mislim da je odlučujući momenat bio u trećoj četvrtini, kada me je jedan gledalac podsetio da ubacim Nemanju Nedovića. Ja sam potpuno zaspao na klupi, bio sam toliko uzbuđen da sam se izgubio. Veoma je važno da zajednički radimo, sledećeg puta ja ću da navijam, a on neka dođe malo bliže da me podseti kada bude gusto, pošto sam već u godinama. Ja sam odmah, onako iz sna, skočio i brzo reagovao da se ne uvredi Nedović, njegova porodica, agenti" ironičan je tada bio Pešić.

Nezadovoljstvo je tinjalo i Nedović je nakon te sezone odlučio da napusti Zvezdu i preselio se u redove Lijetuvos Ritasa, odakle je godinu dana kasnije otišao u Golden Stejt Voriorse.

Pešić nije bio preterano impresioniran njegovim odlaskom u najjaču ligu sveta.

"Njegov angažman u NBA je nebitan, to mi previše ne znači. Danas u Americi mogu da igraju i manje kvalitetni igrači, a pravi NBA igrači su Divac i Stojaković. Njih dostići dug je put. Njegov razvoj je shodno potencijalu očekivan, uvek se znalo da je talentovan, ali ja nisam mogao da čekam kad će da dođe do izražaja. Nije ostao da igra u Zvezdi, ikao je imao talenat i mladost. Smatram da mora još da radi da bi postao igrač" izjavio je svojevremeno Kari.

Kada je Pešić pre dve godine došao na mesto selektora Srbije mnogi su se pitali da li ćemo Nedovića, koji je tada igrao sjajno u Panatinaikosu, gledati u dresu reprezentacije.

Nedović je tada tvrdio da je ostavio prošlost iza sebe.

"To što je bilo u prošlosti, to je bio splet nesrećnih okolnosti, a i ja sam bio mlad, naravno da sam mogao bolje i očekivao više. To je sve iza nas, sada smo u službi reprezentacije, što je iznad svega", rekao je tada Nedović.

I sam Pešić promenio je ploču i o Nedoviću je počeo da priča u superlativima. Početkom godine bio je oduševljen njegovim partijama u dresu Zvezde i nije štedeo pohvale na njegov račun.

"Da sam ostao trener Zvezde, on bi sada bio u NBA ligi. Prerano je otišao u NBA. Da sam bio trener Zvezde, ne bih ga pustio. Prerano je otišao tamo. To je jedna od stvari gde se moć trenera smanjuje iz godine u godinu. Ili se sluša, ali se ne čuje. Nedović je kompletan igrač, nakupio se internacionalnog iskustva, ima i odgovornost da igra za klub kao Zvezda, od njega se očekuje", rekao je Pešić.

I zaista, delovalo je da su "zakopali ratne sekire" i da će sada u reprezentaciji imati uspešnu saradnju, ali nešto je opet "puklo"...

Da li je stvarno odustao zbog loše forme, ili ponovo nisu našli zajednički jezik? Uostalom, a ko očekuje od igrača da posle 10 dana priprema bude u vrhunskoj formi? Čini se da su ovde stvari jasne...

