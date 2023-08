FANTASTIČNA VEST ZA SRBIJU! Cela država moći će da gleda Orlove na Svetskom prvenstvu!

Predstojeće Svetsko prvenstvo u košarci će, ipak, moći da se gleda u čitavoj Srbiji.

Radio televizija Srbije će prenositi utakmice sa velike svetske smotre, a ono što nas najviše interesuje, i susrete Orlova.

Primarno, televizija Sport klub došla je do prava na prenose utakmica Svetskog prvenstva, a to je učinio potom i RTS za koji nije postojala jasna informacija da li će to učiniti.

foto: KSS

Svetsko prvenstvo počeće 25. avgusta i trajaće do 10. septembra. Reprezentacija Srbije igraće u grupi sa Kinom, Južnim Sudanom i Portorikom.

Kurir sport