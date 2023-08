PECANJE GA KOŠTALO ODLASKA NA MUNDOBASKET: Alen Smailagić objasnio zašto je smršao 9 kilograma

Košarkaš Partizana Alen Smailagić zbog zdravstvenih problema otpao je sa spiska kandidata za Mundobasket.

Smajlagić se krajem jula javio na prozivku reprezentacije sa znacima virusne infekcije i tada je doneta odluka da nekoliko dana odmori i da se potom vrati u tim, međutim do kraja nije uspeo da uđe u formu pa da se ne nađe na spisku putnika bila je i više nego logična odluka.

foto: @starsport

"Ne znaju ni doktori, sumnjaju na virus Zapadnog Nila. Pošto volim pecanje, a to prenosi komarac. Ali, ne zna se još uvek... Volim da pecam između Barande i Opova da se zavučem u šumu, tamo imam svoj mir. Izgubio sam sedam, osam, možda devet kilograma, ali dobro, to se polako vraća. Željko, Aca i Bogdan imaju plan za mene tokom priprema za sezonu. Trebalo bi da vratim kilažu, ali nije puno, vratiće se to za mesec dana", rekao je Smailagić.

(Kurir sport)