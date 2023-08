KRVARIO JE DOSTA, MOGLO JE DA SE ZAVRŠI TRAGIČNO! Pešić otkrio DRAMATIČNE DETALJE nakon udarca zbog kojeg je Boriša hitno operisan

foto: Kurir

Selektor reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, govorio je o povredi Boriše Simanića.

Krilni košarkaš "Orlova" završio je sa učešćem na Svetskom prvenstvu nakon što je u završnici utakmice protiv Južnog Sudana dobio nezgodan udarac u bubreg.

Iako nije delovalo da se radi o ozbiljnoj povredi, Simanić je kasnije hitno prebačen u bolnicu, gde je operisan.

Na treningu dan pred utakmicu protiv Italije Pešić je govorio o aktuelnoj situaciji.

- To je najvažnija vest, da je on operisan i da je u dobrom stanju. To je važno pre svega za njega, njegovu familiju, a i za nas. Boriša je naš igrač, omiljen je kod svih naših igrača i trenera, želim da mu pošaljem poljupce, zagrljaje da izdrži ovo još jedan dan što će biti kriza - rekao je Pešić i dodao:

- U lošoj situaciji dobro je da je profesor Radovanović bio sa njim i da se to tako desilo. To je bio šok za sve nas, nismo očekivali da takav udarac može da bude ne bolan, nego tragičan. Dobro je da se to sve završilo, ekipa je čitavu noć bila... tražila se dodatna krv jer je krvario dosta, ali sve se dobro završilo i radujemo se da se on što pre oporavi.

Selektor nije želeo da govori o sudijskom kriterijumu, a poručio je da je čitava situacija mogla da se završi tragično.

- Ono što smo videli, bio je faul, da li namerno, ili ne ne znamo. Sudije su procenile da nije bilo namere, ali vidite to se desilo i moglo je da se završi tragično da nije bilo reakcije i da nije odmah prebačen u bolnicu, to bi bilo loša vest, ali sve je dobro kada se dobro završi.

