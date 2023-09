PEŠIĆ POSLE OGROMNOG USPEHA SRBIJE: Naš moto od prvog dana je: "svi za jednog, jedan za sve"! MOĆNE REČI SELEKTORA ORLOVA

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je plasman u polufinale Mundobasketa, nakon što je pobedila Litvaniju ubedljivim rezultatom 87:68!

Posle utakmice, na konferenciji za medije, novinarima se obratio selektor Srbije, Svetislav Pešić.

- Velika pobeda, važna pobeda. Utakmica protiv jednog sjajnog tima, odigrali su sjajan turnir. Bilo je teško pripremiti utakmicu. Pronaći energiju, koncentraciju, defanzivu kakvu smo igrali večeras. Ako igrate u Evroligi imate dva ili tri dana za regeneraciju, ali kad igrate svaka dva dana to je jako teško. Ali sa dodatnom motivacijom smo uspeli - rekao je Pešić na početku svog izlaganja i potom dodao:

- Naš moto je od prvog dana "svi za jednog, jedan za sve".Ako analizirate ko je tim prvo morate da vidite kako ovaj tim igra u odbrani. Ako gledate odbranu, tu je bilo sve. Presing. sjajna odbrana unutra na Valančijunasu, stopiranje šuta za tri. Bilo je bitno kontrolisati i ofanzivni skok protiv najboljeg skakačkog tima prvenstva.

Govorio je Pešić i o teškim trenucima.

- Sutra ćemo imati slobodan dan. Od starta dana ćemo imati jedan dan oporavka. To je veoma važno za nas. Imali smo mnogo problema na ovom turniru za igračima i sve ovo što se desilo sa Simanićem. Morali smo da pređemo kroz sve te situacije.

Ponovo je selektor Orlova pričao o tome koliki doprinos imaju košarkaši sa klupe.

- Jednostavno je pričati o košarci. Svi smo pobedili i svi hoće da znaju zašto smo dobili. Ritam utakmice je veoma važan. Evropska utakmica je skroz drugačija. Igra teče i najvažnije je pronaći način da promenite ritam utakmice. Nije samo u pogađanju trojki. Kada govorimo o FIBA utakmicama važno je pronaći ritam, igru spolja i unutra. Nekad puta nam to uspe, nekad ne prođe. Večeras smo promenili ritam, recimo Avramović je bio ključan za tu ulogu. Rezervni igrači su ušli i doneli više energije nego starteri. U takvim situacijama trener mora da bude srećan. Čim su ušli videli smo njihov uticaj protiv sjajne ekipe.

Osvrnuo se Pešić na emotivan trenutak po završetku meča...

- Ja bio emotivan? Ja sam uvek emotivan. Kako bih mogao da funkcionišem? Naravno da sam emotivan, dolazim sa prostora gde... To nam je imidž na neki način. Ja više slavim način kako smo došli i kako igrači pokazuju reakciju. To je cilj svakog trenera i ako to postigne... Znate kako treba to sad ponoviti. To je izazov za sve nas.

