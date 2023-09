UŽIVO, SRBIJA - LITVANIJA: IDEMO ORLOVI, SAMO HRABRO! Uskoro kreće borba za polufinale Mundobasketa - ulog je OGROMAN!

Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas od 10 sati i 45 minuta protiv Litvanije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Uživo,

Srbija - Litvanija: 10:45

Uoči meča:

- Orlovi otkazali trening!

- Srbija više nije favorit u današnjoj utakmici!

Litvanci su napravili prvorazrednu senzaciju pobedivši favorizovane Amerikance rezultatom 110:104 i tako izabrali da igraju protiv Srbije u meču za polufinale. Biće to sudar dve košarkaške filozofije i dve male države koje sebe nazivaju "zemljama košarke".

Selektor Orlova Svetislav Pešić kazao je da će njegovi momci protiv Litvanije morati da igraju izvanrednu odbranu i vrhunski napad.

- Nemamo prava na grešku, to je takav sistem takmičenja, Prvenstvo sveta i svaka utakmica je važna. Nema nevažnih. Nismo odradili, mi smo se borili. Ovde nema odrađivanja utakmica. Poslednju utakmicu su momci odigrali izvanredno, pokazali sjajnu igru i sjajnu hemiju, to je onako kako mi želimo da igramo - istakao je Pešić i nastavio:

- Protiv Litvanije to neće biti dovoljno. Protiv njih će i u odbrani i u napadu morati da se nađe balans. Igraju veoma agresivno i spoljni igrači i unutrašnji. Protiv ekipe kakav je bio naš protivnik juče, dovoljno je da dobrom odbranom i prosečnim napadom dođeš do pobede. Protiv Litvanije moramo da imamo izvanrednu odbranu i izvanredan napad.

Pešić je priznao da nije gledao utakmicu između Litvanije i SAD.

- Ta utakmica protiv Amerike je samo pokazala da je Litvanija čvrst tim, koji je dobio sve utakmice do sada i pokazao izvanrednu košarku i u napadu i u odbrani. Treba nam maksimalna koncentracija, igramo četiri utakmice svakih 10 minuta počinje nova. Moramo od prve četvrtine, čim se završi, da se pripremimo za drugu utakmicu.

Selektor srpskih košarkaša nije se razmetao izjavama.

- Moramo i mi da imamo naših prednosti. Sposobnost dobre ekipe je da sakrije nedostatke i istakne prednosti. I oni imaju slabosti, treba to otkriti, treba napasti sa planom. Nema perfektne ekipe. Slično igra i Žalgiris sa njihovim trenerom. Zato je bitno kako budemo napadali, da se dobro postavljaju blokovi, da imamo naše akcije, da ne gnjavim sada sa detaljima, ali to je put do pobede - jasan je Pešić.

Četvrtfinale Mundobasketa Srbija - Litvanija 10.45 Italija - SAD 14.40 Sutra Nemačka - Letonija 10.45 Slovenija - Kanada 14.40 Polufinale Srbija - Litvanija / Nemačka - Letonija Italija - Sad / Slovenija - Kanada

Najbolji mladi košarkaš Jović blizu nagrade Nikola Jović, mladi srpski košarkaš i član NBA tima Majamija, jedan je od favorita za dobijanje nagrade najboljeg mladog igrača na SP. Jović je do sada beležio prosečno 11,2 poena, 3,4 asistencije i 2,6 skoka po meču. Pored Srbina u konkurenciji su Pol Banker (SAD), Usman Garuba i Huan Nunjez (Španija), Žan Montero (Dominikanska republika) i prvi favorit Džoš Gidi (Australija).

foto: Dado Đilas

Rivalstvo...

Srbija i Litvanija su veliki rivali. Tokom prethodne tri decenije vojevali smo neke antologijske bitke, a rezultat je 6:5. Za nas! Litvance dobro pamtimo, kada su nam uzeli četiri medalje. Željko Obradović 2000. godine u četvrtfinalu na OI u Sidneju, Duško Vujošević takođe u četvrtfinalu, ali na EP 2003, Dušan Ivković u meču za treće mesto na SP 2010. i Aleksandar Đorđević 2015. u polufinalu EP. Mi smo od njih bili bolji u finalu EP 1995, polufinalu OI 1996, četvrtfinalu EP 1997, grupnoj fazi EP 2009. i 2013.

