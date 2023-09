SPEKTAKULARAN SNIMAK SLAVLJA NAVIJAČA SRBIJE U MANILI: Pogledajte šta su uradile Nišlije uz pesmu SVILEN KONAC (VIDEO)

Nišlije na Mundobasketu: U hali smo raštrkani, ali uz "Svilen konac" navijamo iz sveg glasa

Među ne tako velikim brojem navijača Srbije na Svetskom prvenstvu u košarci našla se i nekolicina navijača iz Niša, a među njima otac i sin Jovica i Dimitrije Milovanović. Njih dvojica sa prijateljima daju podršku našim reprezentativcima širom sveta već nekoliko godina.

foto: Privatna arhiva

Tako su njih dvojica prošle subote uveče direktno otputovali za Manilu iz kafane koju vode, a uz ispratnicu dobrih prijatelja. Otišli su da daju podršku našim reprezentativcima, a te večeri pre nedelju dana niko živ u Nišu nije verovao da će Srbi da stignu do finala. Zato se po Nišu u šali danas priča da su Milovanovići "talija"(sreća) za naše sportiste.

Obojica jedva pričaju jer su promukli od navijanja, pogotovu protiv Litvanije.

U slabim telefonskim vezama ipak saznajemo da je atmosfera među Srbima pred finalni meč sa Nemcima, odlična, ali i komentarišu mali problem.

- Atmosvera je zaista super. Svi Srbi su zaposeli jedan kafić u kome se ovih dana pušta isključivo srpska muzika, "Svilen konac", ma svašta slušamo. Ima nas odasvud iz Srbije, Beograda, Čačka, Novog Sada, ali neki od nas imaju problem koji evo pokušavamo da rešimo. nema karata za finale. Uglavnom ljudi iz Srbije ili dijaspore koji su došli imaju, ali neki nemaju. Svi znaju gde je taj kafić pa možda bi mogao nekako da pomogne košarkaški savez Srbije jer šteta je da naša reprezentacija nema što veću podršku u finalu - priča Dimitrije.

On kaže da je očigledno da navijača Nemačke ima više, ali to Srbima neće biti problem da pruže reprezentaciji podršku u finalu.

foto: Privatna arhiva

- Nema nas Srba malo ovde. To je jedna pristojna navijačka grupa, ali problem je što smo raštkani po hali. Navijanje nije skoncentrisano s jednog mesta, ali nema veze, navijamo iz sveg glasa. Možda ćemo imati sreću da dođemo do karata jer su Filipinci "ludi" za Amerikancima odnosno NBA ligom. Među njima vlada ogromno razočarenje što su ispali od Litvanaca. Zaista, je daleko doći do ovde, "mrtvi" smo umorni stigli, ali ništa nije problem kada je naša reprezentacija u pitanju i daj bože, prvak sveta - ispričao je Kuriru Dimitrije.

foto: Privatna arhiva

On nam je poslao snimak autobusa naših reprezentativaca iz hotela gde su smešteni Srbi.

Mnogi srpski navijači su odseli u apartmanskom smeštaju koji je fantastično opremlje. Kako primećuje Dimitrije, a što je i za neverovati, smeštaj u apartmanu je jeftiniji nego u Nišu!?

Kurir sport / M.S.