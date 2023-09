OVAJ SRBIN MOŽE DA ISPIŠE ISTORIJU: Sa Jokićem i Denverom osvojio NBA, a sada ima priliku da sa Srbijom osvoji i Mundobasket

Košarkaška reprezentacija Srbije u nedelju će igrati finale na Svetskom prvenstvu protiv Nemačke.

Biće to prilika za većinu članova reprezentacije da se prvi put u karijeri okiti svetskim zlatom, ali za jednog momka ovo leto može da bude zaista jedinstveno.

U pitanju je član stručnog štaba Ognjen Stojaković. Stojaković, pomoćnik selektora Svetislava Pešića, ovog leta je sa Nikolom Jokićem i Denverom osvojio titulu u NBA ligi, a sada sa Srbijom juriša na titulu prvaka sveta sa reprezentacijom Srbije.

foto: Fiba

Stojaković je u Americi od 2014. godine, kada ga je pozvao Denver.

"Sticajem okolnosti, došli su do mene te su me pozvali da dođem u SAD tokom Letnje lige. Došao sam, svidelo im se kako i šta radim, i na kraju cele priče su mi ponudili ugovor i poveli me u Denver", govorio je svojevremeno Stojaković.

Ognjen je prvo obavljao ulogu video-koordinatora u Denveru, a posle dve godine je zadužen da radi na razvoju mladih igrača. Posle toga je postao direktor skauting službe.

Kurir sport