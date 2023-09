RADE BOGDANOVIĆ OBJASNIO RAZLIKU IZMEĐU FUDBALERA I KOŠARKAŠA SRBIJE: Neko u Čačku na 35 stepeni, a neko na Mikonosu, Rodosu...

Rade Bogdanović, proslavljeni fudbaler, objasnio je razliku između fudbaler i košarkaša Srbije:

- Fudbaleri nemaju taj pristup kao košarkaši. Pa pogledajte samo ovog Aleksu Avramovića iz Partizana. On je letos pre početka priprema reprezentacije trenirao u svom Čačku sa juniorima na 35 stepeni u hali i tako se spremao za početak priprema za ovaj šampionat. Šta su za to vreme radili fudbaleri… Mikonos, Rodos, Maldivi… E to je ta razlika - rekao je Bogdanović za TV Prva.

Radetove analize stanja u srpskom fudbalu obično nailaze na oduševljenje među populacijom, jer Bogdanović priča sve otvoreno i bez uvijanja.

Posle poraza od Mađarske opleo je po fudbalerima Srbije, aludirajući od koga oni gube...

- Ja sam bio frapiran kada sam video napadača Mađarske Adama, koji je ušao i kao da je došao iz 'Beton hale'. On je težak koliko i ja, a ja imam 108 kilograma, pa vi sad vidite. Način naše igre je dosta rizičan, lako nas svi čitaju, ja sam i ranije govorio da u ovom sistemu Mitrović i Vlahović ne mogu da igraju zajedno. Njihov veliki kvalitet je nesporan, ali oni ne mogu zajedno - jasan je bio Bogdanović uz dodatak:

- Ma, to se i večeras videlo. Mnogi će reći da mogu, da se ne zamere, ali ja svojom glavom garantujem da ne mogu. Ja sam rekao posle Bugarske da smo to trebali da dobijemo, nisam se radovao ovim Mađarima. Ali ajde, ako je trebalo da ovo izgubimo, a da košarkaši sutra pobede, onda neka bude - rekao je Bogdanović.

