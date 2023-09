"NIKO NIJE VEROVAO U NJIH, A TO IM JE PROBUDILO SRPSKI MENTALITET!" Kešelj o našim košarkašima: Svako je dao neki deo sebe u tim

Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta i omladine i bivši košarkaš reprezentacije Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao naših košarkaša koji su ostvarili veliki uspeh osvojivši srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Manili.

- Bogdan ima tu NBA karijeru i sigurno jedno od najzvučnijih imena koje je nastupalo za našu reprezentaciju i nije slučajno što je kapiten. Ali mislim da svi momci koji su igrali na ovom Svetskom prvenstvu su utkali deo sebe u ovaj tim. Videli ste tokom utakmice da oni svi stoje na klupi, proslavljaju svaki poen i raduju se svakoj odbrani. Tako da je ovo stvarno bila jedna definicija tima i timske igre i stvarno ne bih nikoga izdvajao nikog posebno. Ta poznata Pešićeva rečenica "svi za jednog i jedan za svi" dobro govori koliko su oni bili zajedno timski nastrojeni ka što boljem rezultatu - naveo je Kešelj.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je koliko je teško u nekim trenucima kada znate da ljudi ne veruju u vas kao što je to bio slučaj sa našim košarkašima gde su nakon toga trebali sve to da demantuju na terenu.

- Pravim sportistima i momcima koji imaju srce šampiona kao što to imaju naši košarkaši to samo može da bude samo dodatni motiv. Jer kada te neko podceni, a ti znaš da si kvalitetan i da nisi slučajno u 12 momaka koji predstavljaju Srbiju to nekako probudi taj naš srpski mentalitet - rekao je Kešelj.

