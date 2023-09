"MISLIO SAM DA ĆE UĆI, TO JE SPORT, TO JE ŽIVOT..." Gudurić o promašaju koji je ZABOLEO celu Srbiju - "Ne bežim od odgovornosti"

Nakon spektakularnog dočeka košarkaša na balkonu ispred Skupštine Beograda, dočeci se nastavljaju širom zemlje za svakog pojedinačnog reprezentativca.

Danas se u Čačku na Gradskom trgu okupilo nekoliko hiljada navijača kako bi pozdravilo vicešampione sveta - Aleksu Avramovića, koji je svojim partijama na terenu ali i karakterom oduševio naciju, kao i pomoćnog trenera Marka Marinovića i kondicionog trenera Feđu Sretenovića.

Za to vreme, u Priboju su ljudi pozdravili Marka Gudurića.

Slavni košarkaš se tom prilikom osvrnuo na Mundobasket, na kom je sa svojim saigračima osvojio srebrnu medalju.

"Prisutne su još uvek emocije jer je sve to sveže, ali sigurno kad malo razmislim i pričam sa nekim ljudima bliskim sebi shvatam da smo napravili veliki uspeh i obradovali smo dosta ljudi. Ostaje žal za finalnom utakmicom i zlatom koje je bilo jako blizu ovog puta, ali verujem da će se opet ukazati prilika da se ponovi ovaj uspeh", rekao je Gudurić posle svečanog dočeka.

foto: Starsport

Nije nam toliko daleko bila ni zlatna medalja...

Ko zna šta bi bilo da je Gudurić na kraju utakmice pogodio otvorenu trojku.

"Ja sam se osećao sjajno, jer sam mislio da će lopta ući. Lepo sam šutnuo, to su neki šutevi koje ja volim i na kojima radim stalno, ali to je sport, to je život. Nekad i kad daš sve od sebe i radiš vredno, dese se promašaji, ali to nas čini jačima. Tih promašaja je bilo u mojoj karijeri, zbog toga sam tu gde jesam i verujem da će me i ovaj težak momenat učiniti boljim. Opet kažem, nadam se da će biti prilike da budemo ponovo u finalu, ja ne bežim od odgovornosti. Da mogu da ponovim, opet bih uzeo taj šut", rekao je Marko Gudurić.

Kurir sport