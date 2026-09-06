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14:05

Sramotne reči predsednika Odbojkaškog saveza Turske

Prvi čovek Odbojkaškog saveza Turske Mehmet Akif Ustundag našao se u centru pažnje i to zbog sramotne izjave. Više informacija čeka vas na sledećem linku:

Ne propustiteOstali sportovi"VIŠE NE TRAŽI POSAO U TURSKOJ!" Sramno zapretio Terziću posle meča, pa šokirao pitanjem: "DA LI JE BOŠKOVIĆEVA SRPKINJA?!"
Mehmet Akif Ustundag

14:03

Poljakinje bolje u poslednjih pet mečeva

Nije naša reprezentacija imala priliku da se često raduje protiv Poljske u poslednjih pet duela. Čak četiri dobile su Poljakinje, a jedan je pripao našoj reprezentaciji. Ipak, ti mečevi igrani su u Ligi nacija ili su bili prijateljski, tako da su i sastavi bili kombinovani.

14:02

Obe reprezentacije po jedan poraz

Srbija i Poljska igrale su sjajan turnir sve do polufinala. Pred Srbijom padale su redom Austrija, Češka, Bugarska, Grčka, Ukrajina, Hrvatska i još jednom Grčka, pre nego što je Turska bila bolja u polufinalu.

Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Sa druge strane, Poljska je pobeđivala Mađarsku, Letoniju, Sloveniju, Nemačku, Tursku, Portugal i Holandiju, pre nego što ih je u polufinalu porazila Italija.

14:00

Srbija favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke našoj reprezentaciji. Više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteKvotaLOŠ DAN PROTIV TURSKE JE ARHIVIRAN, VREME JE ZA NAPAD NA BRONZU! Srbija je favorit protiv Poljske - evo kakav meč očekuju kladionice!
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