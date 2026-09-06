SRBIJA - POLJSKA: Naše dame idu po evropsku bronzu!
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u nedelju od 15 časova igra meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu. Protivnik je Poljska, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs...
Sramotne reči predsednika Odbojkaškog saveza Turske
Prvi čovek Odbojkaškog saveza Turske Mehmet Akif Ustundag našao se u centru pažnje i to zbog sramotne izjave. Više informacija čeka vas na sledećem linku:
Poljakinje bolje u poslednjih pet mečeva
Nije naša reprezentacija imala priliku da se često raduje protiv Poljske u poslednjih pet duela. Čak četiri dobile su Poljakinje, a jedan je pripao našoj reprezentaciji. Ipak, ti mečevi igrani su u Ligi nacija ili su bili prijateljski, tako da su i sastavi bili kombinovani.
Obe reprezentacije po jedan poraz
Srbija i Poljska igrale su sjajan turnir sve do polufinala. Pred Srbijom padale su redom Austrija, Češka, Bugarska, Grčka, Ukrajina, Hrvatska i još jednom Grčka, pre nego što je Turska bila bolja u polufinalu.
Sa druge strane, Poljska je pobeđivala Mađarsku, Letoniju, Sloveniju, Nemačku, Tursku, Portugal i Holandiju, pre nego što ih je u polufinalu porazila Italija.
Srbija favorit
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke našoj reprezentaciji. Više informacija možete pronaći na sledećem linku: