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Tajson Fjuri godinama je važio za jednog od najdominantnijih boksera sveta, ali iza šampionskih titula i velikih pobeda krila se borba o kojoj javnost nije znala gotovo ništa.

Nekadašnji svetski prvak teške kategorije prolazio je kroz pakao, suočavao se sa ozbiljnim psihičkim problemima, a njegova supruga Paris sada je otkrila i da mu je dijagnostikovana šizofrenija.

Potresni detalji iz života "Kralja Cigana" predstavljeni su u novom Netfliksovom dokumentarcu, čija je premijera najavljena za 27. novembar. U njemu Fjuri bez zadrške govori o najtežem periodu svog života, glasovima koje je čuo, strahu za porodicu i osećaju da više ne može da kontroliše sopstveni um.

1/11 Vidi galeriju Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Posebno je potresno to što su njegovi problemi postali ozbiljni nakon jednog od najvećih trenutaka u karijeri. Fjuri je 2015. godine pobedio Vladimira Klička, prekinuo njegovu dugogodišnju vladavinu teškom kategorijom i popeo se na svetski tron. Međutim, umesto da uživa u slavi i uspehu, ubrzo je počeo da tone u ozbiljnu psihičku krizu.

Borba sa depresijom, prekomernim konzumiranjem alkohola i drogama ostavila je dubok trag. Stanje se pogoršavalo, a Fjuri je počeo da doživljava zastrašujuće epizode, tokom kojih više nije bio siguran šta je stvarnost, a šta ono što mu se dešava u glavi.

"Rečima ne može da se opiše tama u kojoj sam se nalazio. Bilo je kao da živim u najdubljem paklu. Bio sam sto odsto uveren da ću završiti u sobi sa obloženim zidovima i zaključanim vratima. To me je užasno plašilo", ispričao je Fjuri.

Čuo glasove, verovao da mu preti opasnost

Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se u junu 2016. godine, kada je Fjuri hitno završio u bolnici zbog sumnje na srčani udar. Njegova supruga Paris prisetila se prizora koji joj je zauvek ostao urezan u sećanje.

"Kada sam stigla, Tajson je ležao priključen na razne uređaje, sa žicama oko sebe. Izgledao je užasno uplašeno. Rekao mi je: "Izvuci me odavde. Iluminati stoje iza svega. Ne mogu da me nateraju da ćutim, pa će me ubiti"", ispričala je Paris.

Fjuri je u tom periodu imao zastrašujuća iskustva. Tvrdio je da čuje glasove koji mu prete, a verovao je i da opasnost vreba njegove najbliže. U dokumentarcu je opisao kako je čak i radio počeo da mu se obraća.

"Radio je počeo da razgovara sa mnom. Vodio je čitav razgovor i govorio: "Niko nije nedodirljiv. Možemo da te dohvatimo u bilo kom trenutku. Ako se ne budeš ponašao kako treba, ubićemo ti oca." Mislio sam da su me otrovali antraksom. Pitao sam se da li sam uopšte stvarno tamo ili sam možda već mrtav", otkrio je bokser.

1/6 Vidi galeriju Paris Fjuri, supruga slavnog boksera Tajsona Fjurija Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Paris nije krila koliko ju je sve to uplašilo.

"Bila sam užasno uplašena za njega", priznala je.

Lekari su posumnjali da Fjuri prolazi kroz ozbiljan psihički slom, nakon čega je upućen na psihijatrijsku procenu. Sam bokser prisetio se razgovora sa stručnjakinjom koja mu je postavljala brojna pitanja o njegovom stanju.

"Tada sam otišao kod psihijatra. Postavila mi je milion pitanja. Imao sam sve o čemu je govorila – depresiju, anksioznost, bipolarni poremećaj", ispričao je Fjuri.

A onda je Paris iznela detalj koji je posebno odjeknuo. Otkrila je da je njenom suprugu dijagnostikovan blaži oblik šizofrenije, ali i priznala da u početku nije razumela šta ta dijagnoza zapravo znači.

"Dijagnostikovan mu je blaži oblik šizofrenije. Čak ni tada nisam shvatila šta to znači. Pomislila sam: "Ma nemoj da budeš smešna, o čemu ona priča? Šizofreniju imaju manijaci." Nisam znala ni šta je bipolarni poremećaj. Kada mi je neko objasnio o čemu je reč, pomislila sam: "Pa to je upravo on", ispričala je Paris.

Fjuri je i ranije javno govorio o depresiji i bipolarnom poremećaju, ali nova ispovest otkriva dodatne detalje o periodu u kojem je, uprkos svetskoj slavi, prolazio kroz izuzetno teške trenutke.

Pakao je počeo još kada je bio dečak

Posebno iznenađuje činjenica da, prema sopstvenom svedočenju, Fjuri nije počeo da se suočava sa strahovima tek nakon osvajanja svetske titule. Tvrdi da su se prvi znaci anksioznosti pojavili još u ranom detinjstvu.

"To nije bilo ništa novo. Kada sam imao 25 ili 26 godina, pomislio sam da se sada zaista teško nosim sa svime, ali zapravo sam se borio čitavog života. Sećam se da sam osećao anksioznost iako nije trebalo da se dogodi ništa loše. Imao sam samo pet ili šest godina", rekao je bokser.

Opisao je sebe kao povučeno i emocionalno osetljivo dete, što je bilo u potpunoj suprotnosti sa sredinom u kojoj je odrastao. U porodici sa dugom bokserskom tradicijom od njega se očekivalo da bude snažan, da ne pokazuje slabost i da emocije zadrži za sebe.

"Kao dete bio sam prilično stidljiv. Oduvek sam bio emocionalno veoma nestabilan. Sećam se da sam se kao mali skrivao u ormaru i razmišljao da će se dogoditi nešto strašno", prisetio se Fjuri.

Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Njegov otac Džon Fjuri takođe je govorio pred kamerama i priznao da tada nije umeo da prepozna koliko je ozbiljno stanje njegovog sina. Štaviše, rekao je da je često ignorisao znakove koji su ukazivali na problem.

"Nisam želeo da vidim depresivno dete. Ako bih nešto takvo i primetio, nisam tome pridavao pažnju. Danas razumem da je to strašna bolest. I sam patim od toga", priznao je Džon.

Tajson je objasnio da se u njegovoj porodici o emocijama gotovo nikada nije razgovaralo, a pokazivanje ranjivosti nije bilo prihvatljivo.

"Dok sam odrastao, u našoj porodici nije bilo preteranog iskazivanja ljubavi. Svi su bili čvrsti i niko nije pokazivao emocije. Kao što je rekao 50 Cent: "Ne pokazuj ljubav jer bi te ljubav mogla ubiti"", ispričao je bokser.

Molio se za pomoć, pa krenuo u novi život

Posle godina borbe, Fjuri je ipak pronašao snagu da potraži pomoć i pokuša da ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom. U dokumentarcu je opisao trenutak kada je shvatio da više ne može sve da izdrži sam.

Molio sam Boga: "Ne mogu ovo više sam. Potrebna mi je tvoja pomoć." I upravo tada je počeo moj povratak", rekao je Fjuri.

Uspeo je da se vrati profesionalnom boksu, ponovo osvoji svetsku titulu i nastavi karijeru na najvišem nivou. Ipak, kako navode britanski mediji, njegova borba sa psihičkim poteškoćama nije jednostavno nestala, a i dalje redovno odlazi kod psihijatra.

Upravo zbog svega kroz šta je prošao, njegov otac Džon zabrinut je zbog najavljenog spektakla sa Entonijem Džošuuom. Smatra da bi poraz i pritisak javnosti mogli teško da pogode obojicu boksera, a posebno je istakao sinovu raniju borbu sa psihičkim problemima.

"Obojica su veća od samog boksa i ove priredbe. Nadam se da se ta borba nikada neće dogoditi. Poraženi će se suočiti sa tolikom količinom kritika da možda neće moći da se nose sa njima", upozorio je Džon.

Otišao je čak toliko daleko da je predložio da Fjuri i Džošua uđu u ring, pruže jedan drugom ruku, zagrle se i odustanu od borbe.

Tajson Fjuri i Entoni Džošua Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Ipak, veliki britanski okršaj trebalo bi da bude održan 11. decembra na stadionu Principali u Kardifu, gde bi se dvojica nekadašnjih svetskih prvaka konačno našla jedan naspram drugog.

Iza Fjurija su veliki trijumfi, šampionski pojasevi i godine provedene na vrhu teške kategorije. Ali njegova najnovija ispovest pokazuje da se najteže borbe nisu odvijale pod reflektorima i pred hiljadama navijača. One su se vodile daleko od ringa – u trenucima kada je, kako sam priznaje, mislio da neće uspeti da pobegne iz tame.