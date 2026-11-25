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Odbojkašice Uba poražene su večeras u gostima od ekipe Porta rezultatom 3:0, po setovima 25:22, 25:18 i 25:12 u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa CEV.

Najefikasnija u timu Uba bila je Sara Carić sa 11 poena. U redovima Porta najbolja je bila Šejna Džozef sa 13 poena.

Revanš meč biće odigran 1. decembra u Ubu.

Po propozicijama CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.

Bolji iz duela između Uba i Porta igraće u osmini finala Kupa CEV protiv pobednika dvomeča između španske Andalusije i švajcarskog Nojšatela.