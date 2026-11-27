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Paris Fjuri je ranije izjavila da je njenom suprugu dijagnostikovana šizofrenija, ali je u međuvremenu povukla tu tvrdnju.

Britanski bokserski odbor za kontrolu je potom saopštio da ispituje te navode i da bi mogao da uskrati licencu Fjuriju za meč protiv Džošue u Kardifu 11. decembra ako se proceni da nije sposoban za borbu.

Međutim, generalni sekretar Odbora Robert Smit je za Skaj Sport rekao da je Fjuri sinoć dobio dozvolu.

"Svi najnoviji lekarski pregledi su uredni i odobreni. Promoter je obavešten jutros", naveo je Smit.

1/10 Vidi galeriju Tajson Fjuri i Entoni Džošua Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia / Dan Harbut / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Paris Fjuri je komentare o šizofreniji iznela u prvobitnoj verziji novog dokumentarca. Iz Netfliksa su saopštili da su izmenili snimljeni materijal pošto je ona objasnila izjavu.

"Želim da objasnim izjavu koju sam dala u prvobitnoj verziji dokumentarca o Tajsonu Fjuriju. Prisetila sam se razgovora od pre mnogo godina kada smo pričali o Tajsonovom stanju i upotrebila sam reč 'šizofreničan'", izjavila je juče Paris Fjuri.

"Iako je Tajson pokazivao određene simptome koji se dovode u vezu sa šizofrenijom, on nema to stanje i nikada mu nije postavljena ta dijagnoza", dodala je ona.

Fjuri će se suočiti s Džošuom u dugo očekivanom svebritanskom obračunu teškaša na stadionu u Kardifu u ranim jutarnjim satima 12. decembra.