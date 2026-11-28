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Vozač iz Monaka je član italijanskog tima od 2019. godine i početkom ove godine produžio je ugovor. On je u Kataru, uoči trke u nedelju, zajedno sa timskim kolegom Luisom Hamiltonom govorio na konferenciji za novinare, četiri dana nakon njihovog poslednjeg incidenta na trci u Las Vegasu.

Lekler je u Las Vegasu kažnjen sa 10 sekundi zbog izazivanja sudara prilikom pokušaja da pretekne Hamiltona i preuzme šesto mesto. Zbog tog incidenta oštro ga je kritikovao i direktor Ferarija Frederik Vaser.

Šarl Lekler Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Do sudara u Las Vegasu došlo je samo tri nedelje nakon žestokog duela dvojice timskih kolega u prvom krugu trke u Meksiko Sitiju. Hamilton je tada bio prvi, a Lekler drugi, ali je njihov okršaj koštao Ferari verovatne dvostruke pobede. Njihove duele iskoristio je vozač Red Bula Maks Verstapen i pobedio, nakon čega su u Ferariju organizovali razgovore kako bi se smirile tenzije.

Vaser je do sada umanjivao potrebu za uvođenjem strogih, unapred utvrđenih pravila koja bi regulisala međusobne duele vozača i sprečila ponavljanje sličnih situacija. Nakon toga pojavile su se spekulacije da možda postoje razlozi u Leklerovom ugovoru zbog kojih ekipa ne može zvanično da interveniše na taj način.

Lekler je upitan da odgovori na tvrdnje o navodnoj klauzuli kojom mu je garantovana uloga prvog vozača.

"U principu, nikada ne otkrivam šta stoji u mom ugovoru, ali mislim da je ovo važna tema o kojoj treba govoriti. U mom ugovoru apsolutno ne postoji nikakva klauzula koja to predviđa. To nikada nije bilo nešto što me je zanimalo, niti nešto što sam želeo", rekao je Lekler, preneo je Skaj.

"Mi smo dvojica veoma snažnih vozača koji žele da završe jedan ispred drugog. Nažalost, u poslednje vreme bilo je nekoliko takvih situacija, bilo da se radi o ovoj stazi, Monci ili Meksiku. ;U poslednje vreme bilo ih je previše i kao tim moramo da pronađemo rešenje kako bismo bili sigurni da se ovakve stvari više neće ponavljati", dodao je on.

Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Na pitanje da li se slaže sa Vaserom da je sudar sa Hamiltonom bio neprihvatljiv, Lekler je rekao: "Naravno da je neprihvatljiv".

"Kao tim ne možemo sebi da dozvolimo da se sudaramo sa timskim kolegama i mislim da je to svima potpuno jasno. Što se tiče samog incidenta u Las Vegasu, kao što sam rekao, preuzeo sam odgovornost", naveo je 29-godišnji vozač iz Monaka.

"Mislim da jednostavno postoji određena napetost koju moramo da otklonimo i da se pobrinemo da u budućnosti imamo više pozitivnih dana. To je sve što želim. Ali da, slažem se, neprihvatljivo je da se dvojica vozača Ferarija međusobno sudaraju", naveo je Lekler.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara vozi se u nedelju od 17 časova.

(Beta)