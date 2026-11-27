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Aktuelni šampion vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je najbrži i na drugom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara.

Antoneli je ostvario rezultat od 1:23,077 minuta. Najmlađi svetski šampion u istoriji Formule 1 bio je najbrži i na prvom današnjem treningu (1:23,217).

Drugi na drugom treningu bio je njegov timski kolega Džordž Rasel sa 0,127 sekundi zaostatka, a treće i četvrto mesto zauzeli su vozač Meklarena Lando Noris (0,445) i Oskar Pjastri (0,472).

Vozači Red Bula Maks Verstapen i Isak Hadžar bili su peti i šesti, a iza njih vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton.

Sedmostruki svetski šampion se u završnici treninga zaustavio na stazi zbog problema sa motorom.

Treći trening vozi se u subotu od 15.30, a kvalifikacije su od 19 časova.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara na programu je u nedelju od 17 časova.