ĆIRIĆ: Olimpijakos najviše pokazao u Ligi šampiona

Mladi tim Partizana svih 10 puta ove sezone poražen je u elitnom takmičenju, dok Olimpijakos sa osam pobeda i po jednim porazom i remijem drži čelnu poziciju B grupe.

"Olimpijakos je jedan od najozbiljnijih kandidata za evropsku titulu. To je ekipa koja je do sada najviše pokazala u Ligi šampiona, a ne govorim to samo na osnovu rezultata, već i na osnovu onoga što su pružili što u utakmici protiv nas, što u mecevima koje sam imao prilike da gledam", rekao je Ćirić za klupski sajt.

Prvak Srbije u prvom međusobnom duelu u Pireju izgubio je 11:7, a sada će probati da osvoji prve bodove u Ligi šampiona.

"Na nama je da prikažemo sve od sebe. Liga sampiona nam koristi za učenje i sticanje iskustva, ali ni u jednom meču ne smemo lako da se predamo. U nekoliko utakmica sa jakim rivalima smo uspevali većim delom meca da pariramo protivniku, pokušacemo to ponovo".

Partizan će protiv Olimpijakosa biti bez velikog pojačanja Mađara Farkaša Dorija, strelca tri gola na debiju protiv Radničkog, jer je bivši vaterpolista Solnoka, Ferencvaroša i Miškolca registrovan samo za Superligu.

"Njegov glavni cilj je da u Partizanu napreduje, novac mu nije prioritet. Potpisao je ugovor do kraja sezone", zaključio je Ćirić.

Utakmica 11. kola Lige šampiona između Partizana i Olimpijakosa igra se sutra od 18.30 u Beogradu.

