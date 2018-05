DAČA IKODINOVIĆ ZA KURIR: Prosim za spas vaterpola!

Kako si odlučio da prihvatiš poziciju potpredsednika VŠ?

- Ulazim u ovo samo sa emocijom i velikom željom, tu nikakvih privilegija nema. Ima puno da se radi, a ključna stvar je da eliminišemo one koji žele da nas miniraju. Ekipa je odlična, to su momci koje vrlo dobro znam predvođeni Viktorom Jelenićem, s kojim se takođe savršeno razumem. Odlična ekipa, pa ćemo videti hoćemo li uspeti da se izborimo.

Šta će konkretno biti tvoj posao u Savezu?

- Naš posao, između ostalog, biće da idemo okolo i molimo za pare i prosimo. To je tako. Ali ja sam uvek bio borac i voleo izazove. Naravno, zavisiš i od vlasti. Tako je bilo pre 26 godina, a tako je i sada, bez obzira na to ko je na vlasti.

Partizan je nakon 20 godina izbačen s Banjice, kako gledaš na tu situaciju?

- Iskreno, nisam detaljno upućen u celu situaciju, da li taj bazen jeste njihov ili nije njihov... Znam samo da je dva puta renoviran. Ali neke stvari u Srbiji su svuda iste. Ljudi ovde vole da zasednu u fotelje i ostaju po 20, 30 godina, a to tako ne ide, to vodi u propast. Teško mi je da gledam to, pogotovo kad je Partizan u pitanju, ali verujem da ako ga uzmu pravi ljudi, mogu da ga vrate na staro.

Koliko ti nedostaje bazen?

- Potrebu ispunjavam odlaskom na utakmice, kad me uhvati želja, odem i gledam, uživam. Gledao sam i momke u Riju, divna je atmosfera. To su mladići koji možda jesu odrastali gledajući mene, ali su me mnogi od njih prevazišli i meni je jako drago zbog njih. Svaka im čast.

Ljudi u Srbiji uvek očekuju samo najbolje od vaterpola, jeste li malo razmazili naciju medaljama?

- Ima i toga. A uvek me nervirala i ta priča kako mi u vaterpolu nemamo konkurenciju. Nije to tek tako biti najbolji u nečemu. Desilo se da su momci bili četvrti na nekom takmičenju, i odmah, kao, "na šta to liči". Kod nas u Srbiji ljudi misle da se najbolje razumeju u sve. Tako je i s Novakom Đokovićem, dečko je godinama bio najbolji, imao je problema i sad ođednom svi znaju zašto i kako, šta jede, koliko jede, da li dovoljno spava i kakav mu je odnos sa ženom... Strašno.

Majine medalje su mi lek za dušu!

Danilo Ikodinović nije želeo da priča o bivšoj supruzi Nataši Bekvalac i njenim bračnim problemima s Lukom Lazukićem, ali je i te kako pokazao da uživa u svom braku s odbojkašicom Majom Ognjenović.

Da li ti možda Majini uspesi ispunjavaju prazninu nastalu posle prekida bavljenja vaterpolom?

- Apsolutno. Imam Maju, koja je uz mene poslednjih pet godina, i to je neprocenjivo. Ona je čudo, njeni uspesi su učinili da mi vaterpolo ne nedostaje toliko.

Jesi li imao njenu podršku kad si odlučio da se upustiš u priču s Vaterpolo savezom?

- Naravno, ona je moja podrška u svemu. Izuzetno je bitno to što smo oboje sportisti, imamo razumevanja jedno za drugo.



