SPEKTAKL PRED 2.000 MALIŠANA: Mini olimpijske igre u Petrovcu na Mlavi!

Više od 2.000 mališana okupilo se kod Hale sportova u ovom gradu da po prvi put vidi i oseti čaroliju Igara. Odatle su u dugačkoj povorci predvođeni Ivanom Jovanović, predsednicom SIM Srbije, i Duškom Nedinićem, predsednikom opštine Petrovac na Mlavi, prošetali do Centralnog gradskog trga, gde je pred velikim brojem građana održana ceremonija Svečanog otvaranja za za ovaj lepigrad.

Na otvaranju je viđen pravi spektakl. Pored Duška Nedonića i Ivane Jovanović još Goran Ristić, zamenik predsednika opštine, Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine grada, Dejan Marković, predsednik lokalnog Sportskog saveza, Dejan Milošević, generalni sekretar Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi, i Zorica Mijatović, sportski direktor SIM.

Talentovana rukometašica Lea Katić izazvala je oduševljenje svih prisutnih kada se sa bakljom prijateljstva probijala do trga. Usledilo je paljenje plamena, a erupciju radosti kod svih prisutnih izazvala je eksplozija šarenih konfeta koje se letele prepunim Trgom.

Igre pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije u Petrovcu su održane u devet sportova. Za sjajnu organizaciju pobrinuo se veliki broj ljudi SIM iz celog regiona i partneri iz Sportskog saveza grada Petrovca na Mlavi.

Već u sredu Igre se sele u Zaječar.

“Ovo je zaista nešto posebno, nešto što će deca ali i mi odrasli pamtiti. Hvala Sportskim igrama mladih što su došle u naš grad, osetili smo duh Igara i to je zaista velika stvar. Predsednik naše opštine Nedinić voli sport i svaka čast što je sve vreme bio sa nama. U Sportskim igrama mladih su svi pobednici i to je nešto što je vrlo važno, za odrastanje dece. Pobednici takmičenja će obezbediti put u Beograd, na veliko Državno finale i sasvim besplatno se takmičiti i družiti sa drugom decom iz cele Srbije. Nadamo se da će neka od ekipa iz ovog kraja, koja dođe u Beograd, ostvariti plasman i na Međunarodno finale u Split, kako bi se družili uz more sa vršnjacima iz regiona”, istakao je Dejan Milošević, generalni sekretar Sportskog saveza Petrovca na Mlavi.

