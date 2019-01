POSLE GRMLJAVINE U DŽUNGLI OSTAO JE UPAMĆEN ZA SVA VREMENA: Njegova borba sa Muhamedom Alijem je PROMENILA SVET, a UBOJITI udarci su mu doneli planetarnu slavu! (VIDEO)

Džordž Edvard Forman je bivši američki profesionalni bokser. Takođe, bivši je dvostruki šampion sveta u teškoj kategoriji i osvajač zlatne olimpijske medalje u Meksiku.

Posle napuštanja škole u uzrastu od petnaest godina, počinje da se bavi boksom u Kaliforniji. Forman je 1973. osvojio titulu u teškoj kategoriji pobedivši do tada neporaženog Džoa Frejzera u Kingstonu.

Uspeo je u dva navrata da odbrani titule pre nego što je izgubio od Muhameda Alija 1974. godine u Kinšasi, koji je poznat pod nazivom "Grmljavina u džungli".

Povukao se nakon poraza od Džimija Janga 1977. godine. Deset godina kasnije, Forman je najavio povratak. U novembru 1994. godine, u dobi od 45 godina, vratio je titulu u teškoj kategoriji tako što je nokautirao Majkla Murera. Postaje najstariji šampion u teškoj kategoriji u istoriji.

Definitivno se povukao 1997. godina kada je napunio 48 godina, sa 76 pobeda (uključujući 68 nokautom) i 5 poraza.

Forman je primljen u Međunarodnu boksersku kuću slavnih. Ocenjen je kao osmi najbolji bokser u teškoj kategoriji svih vremena.

Prema časopisu "The Ring" 2002. godine proglašen je za jednog od 25 najvećih boraca u poslednjih 80 godina.

Potresan oproštaj od velikog rivala i velikog druga

Jedna od njegovih čuvenih borbi, koja će takođe nositi epitet legendarne jeste čuvena ''Grmljavina u džungli'' u kojoj je nokautiran od strane Muhameda Alija, jednog od najžešćih udarača teške kategorije u istoriji boksa.

U danima posle borbe, Forman, koga je Ali zvao "ružni Amerikanac", i njegov najveći rival postali su veliki prijatelji. Neraskidiva veza trajala je sve do trenutka kada je Ali napustio ovaj svet.

"Odlaskom Alija sa njim je otišao i deo mene. Teško mi je da zamislim da živim u svetu u kome nema Muhameda Alija. Verujte mi, on nije umro. On je i dalje živ. Jer uvek kada neko pokuša da se zauzme za nešto, ustane, pokaže stav, ako veruje u nešto, reći ćemo: 'Evo ga novi Muhamed Ali'. On će živeti večno. Kada sam čuo da je u bolnici plakao sam jer nisam želeo da ode. Možete da se molite koliko hoćete, ali ne želite da izgubite prijatelja. Ne želim da živim u svetu bez Muhameda Alija. To je strašno. To je jako tužno", kazao je veliki Forman na komemoraciji Muhamedu Aliju.



Danas svet i dalje priča o 'grmljavini u Kinšasi'. O svemu što su obojica dala boksu. Oni su boks.

"Nikad u ringu nisam imao težeg rivala od Alija. Bez obzira na to koliko ga jako udarao, nikada nije padao. Svima uvek pričam da smo svi mi bili povezani. Svi smo bili kao jedan. Forman, Ali i Frejzer - to je jedan čovek. Svet će zato biti mnogo drugačiji za mene kada njih dvojica nisu tu, to baš zvuči strašno. Muhamed Ali je priča o 20 boksera, priča koja pravi razliku u našim životima. Kada jednog dana postanem sveštenik, biću na ulici i niko me neće prepoznati zbog mog izgeleda i kose koje nema. Reći ću tada: 'Da, borio sam se Muhamedom Alijem', publika je klicala. Nedostajaće mi...", emotivno je govorio Forman.

