ŽESTOK SKANDAL POTRESAO REGION! Skijašica iz Sarajeva napadnuta u tramvaju jer je nosila jaknu sa HRVATSKOM ŠAHOVNICOM!

Još sam pod utiscima onoga što se večeras desilo. U skoro punom tramvaju stajala sam i slušala muziku. Nisam ni shvatila da je u tramvaju haos zbog mojih kockica. U jednom momentu su mi gospođe prišle i rekle kako je u tramvaju neki divljak koji me želi ubiti, prebiti kad izađem iz tramvaja jer, kako kaže, "šahovnici nije mesto u Sarajevu", "mrzi Hrvate", "otkud mi hrabrost, treba me ubiti..." - napisala je Sedina na svom Fejsbuk profilu.

Ona je istakla da su je druge Sarajlije zaštitile i pozvale policiju, nakon čega je osoba koja je pretila pobegla sa lica mesta.

"Smatram da imam pravo svoju jaknu obući kad hoću i gde hoću, pa i u Sarajevu. Danas je bilo hladno i svi znate da su se i snijeg i kiša smjenjivali... Zašto ne bih obukla najbolju jaknu koju imam? Nisam nacionalista i nikad neću biti, iako imam možda i više prava biti, nego taj divljak. Da nije rata bilo, možda bih i ja imala roditelje i porodicu, drugi život, pa opet ne mrzim, srećna sam, volim život, jer pojedinac ne čini populaciju. OK mi je, možete me i ubiti, ali ja - Sarajka - muslimanka - ostajem pri svom, pa taman sama i jedina bila. I dalje s ponosom kockice moje drage će da me prate, jer su mi donele najljepše trenutke života kao i super prijatelje. Svi koji su protiv toga, neka kockice broje, a ne moraju me ni pogledati više", napisala je Sedina.

Sedina je imala jako teško detinjstvo. Rođena je 1991. godine u Sarajevu, a roditelji su je odmah po rođenju napustili. Nikada nije saznala ko su joj otac i majka.

