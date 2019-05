SREĆAN PUT: Srpski tekvondisti otputovali na Svetsko prvenstvo u Mančester po medalje

Atmosfera u timu Orlova je odlična. Posle žestokog pripremnog perioda i učešća na test takmičenjima, G1 i G2 ranga, od početka 2019. do danas i to na svim kontinentima, reprezentativci Srbije potpuno su spremni za sve što ih očekuje na Ostrvu.

-Lakše je ustati rano nego vežbati dva puta dnevno šest meseci – rekao je Dragan Jović neposredno pred polazak reprezentacije Srbije put Mančestera. - Svetsko prvenstvo je izazov za sve nas. Nije nam prvi put da idemo sa ovako jakom postavom. Imamo sklop mladih takmičara, novih nada i jedan broj iskusnih i zrelih takmičara koji su se dokazali više puta do sada. Naši ciljevi su uvek veliki i visoki. Uvek težimo da budemo što bolji. Dorbo smo se spremali dugo smo radili ceo stručni tim je radio na detaljima mesecima unazad. Ono što ćemo tamo dokazati je naš trenutni kvalitet. Niti pocenjujemo druge niti precenjuejmo seve. Mislim da imamo šanse za dobar plasman rekao je Dragan Jović, sportski direktor i prvi trener Tekvondo asocijacije Srbije.

Orlovi su put Mančestera krenuli u punom sastavu.

Seniori: Dmitrij Nagajev do 58 kg (Galeb), Nikola Vučković, do 68 kg ( Zmaj), Damir Fejzić, do 74 kg (Eurošped), Ivan Karajlović, do 80 kg (Letnjikovac), Draško Jovanov do 87 kg (Vojvodina), Danilo Vukelić, preko 87 kg (Imperium). Seniorke Teodora Jović do 46 kg (Galeb), Vanja Stanković, do 49 kg (Galeb), TIjana Bogdanović do 53 kg ( Galeb ), Aleksandra Radmilović do 57 kg (Galeb), Nadica Božanić do 62 kg (Imperium), Iris Jović Vujaković do 67 kg (Galeb), Milica Mandić do 73 kg (Galeb) i Ana Tepavac preko 73 kg (Elit)

Olimpijska šampionka i aktuelna svetska prvakinja Milica Mandić na SP brani titulu osvojenu pre dve godine.

-Iskreno dobro se osećam, juče smo imali i završni trening u Beogradu. Lepa je atmosfera u timu. Drago mi je što idemo u punom sastavu, sa nama su i psiholog i medicinski tim. Ima i mladih nada koji će se prvi put nadmetati na Svetskom prvenstvu. Svi se osećamo spremno a na nama je da damo maksimum i pravimo rezultate -rekla je Milica Mandić.

Tijana Bogdanović vicešapionka iz Rija na Svetskom prvenstvu u Mančesteru takmičiće se u konkurenciji do 53 kilograma. Kao i ostali u timu Orlova, put Mančestera kreće u odličnom raspoloženju

-Imali smo odlične uslove. Krenuli smo sa kondicionim pripremama još u decembru kod Nebojše Šakića u Akademiji snage. Nastavili smo rad sa ženskom reprezentacijom Irana, koja nam je bila gost ovde u Beogradu. Prema planu treninge smo radili u Staroj Pazovi da bi kao i uvek ciklus završili u Grčkoj. Raspoloženi smo i zadovoljni kako smo radili tokom pripremnog perioda, daćemo kao i uvek maksimum –istakla je Tijana Bogdanović.

Vanja Stanković u Mančesteru će braniti zlatnu medalju u konkurenciji do 49 kilograma.

-Imali smo kvalitetne i iscrpne pripreme i mislim da se od svih možemo očekivati rezultate. Već prvog takmičarskog dana imamo tri predstavnika i uverena sam da ćemo obradovati sportsku javnost na samom startu svetske smotre. Spremni smo i raspoloženi- istakla je Vanja Stanković.

