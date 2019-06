ON JE ALBANAC, A JA SIMBOL SRPSTVA Veljko Ražnatović o Haradinajevom borcu: Ako je zamislio da će da me nokautira, onda nije normalan! Za njega nikad nisam čuo dok nije počeo da me proziva!

"Pregovori su u toku i zaista bih bio srećan da taj momak, koji me proziva za nameštanje mečeva, na delu vidi ko sam i šta sam. Ako me već izaziva, ako stvarno misli da može da se bori sa mnom, neka to i uradi. Čekam ga u Beogradu", samouvereno će Veljko Ražnatović.

Na pitanje da li u obzir dolazi Priština kao mesto održavanja meča, Veljko odgovara:

"Priština? Može, ali za neku godinu, kada se situacija promeni. Ma nema šta, životom mu garantujem bezbednost u Beogradu. Neće mu zafaliti ni dlaka s glave. Najveća moja sramota bi bila da mu se nešto loše desi. A nema razloga, nismo mi takav narod. E sad, unapred mora da zna da u ringu, u borbi sa mnom, nije bezbedan. Pristajem i na neutralan teren, nije problem. U svakom slučaju, bio bi to veoma zanimljiv meč - on Albanac, ja simbol srpstva, pa nek ceo svet vidi ko je bolji", zaključuje Veljko Ražnatović, koji u dosadašnjiH sedam profesionalnih borbi nijednom nije poražen.

Činjenica da je Mazrekaj prijatelj Ramuša Haradinaja ne dotiče mnogo Ražnatovića.

"To što su prijatelji i što gura priču velike Albanije nije mu neki plus, ali me politika stvarno ne zanima. Ne mogu da kažem da me Mazrekaj nervira jer mi je lik totalno nebitan, ali ako je zamislio da zaista radi taj meč sa mnom, da će da me nokautira, onda nije normalan. Al' eto, ja ću mu rado pružiti priliku. Moj san je da jednog dana budem šampion sveta, na tom putu svako mora da padne na kolena, bio to Albanac, bokser iz Malezije ili sa Aljaske", kaže Ražnatović.

Petrit Mazrekaj, Albanac sa Kosova i prijatelj Ramuša Haradinaja, bacio je rukavicu u lice Veljku Ražnatoviću i izazvao ga na bokserski dvoboj godine. Datum koji se pominje je 31. avgust, međutim, zapelo je oko mesta održavanja meča.

