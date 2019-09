SRBIN SE VRATIO U ZAGREB: Veselin Vujović po drugi put kod Hrvata!

Nisam hteo da uzmem tim do nove godine, do Evropskog prvenstva, ali kad se Zagreb javio... Lako smo se dogovorili.

Legendarni Veselin Vujović vratio se na klupu rukometaša Zagreba. Srpski trener vodio je Zagrepčane od 2014. do 2016. godine, a u tom periodu hrvatski klub je ostvarivao najbolje rezultate u Ligi šampiona, pobeđujući najbolje evropske timove.



- Nisam hteo da uzmem tim do nove godine, do Evropskog prvenstva, ali kad se Zagreb javio... Lako smo se dogovorili. Pružili su mi ruku u teškim trenucima i to se pamti. Smatram da imamo realne šanse da prođemo dalje u Ligi šampiona - rekao je Vujović i nastavio:



- Paralelno s poslom u Zagrebu, nastaviću da vodim brigu o reprezentaciji Slovenije. U januaru ću biti odsutan jer ću biti na Evropskom prvenstvu. Zato je bitno da odaberem dobrog saradnika koji će raditi po mom programu, nezgodno je ako imate nekoga ko vas ne prati.



