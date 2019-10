SPEKTAKL U POŽAREVCU: Srpski oklopnici napadaju Čehe! Početak pisanja novih stranica istorije

Utakmica počinje u 11.30.

"Srpska asocijacija američkog fudbala poziva sve ljubitelje američkog fudbala u Požarevcu i Srbiji da podrže nacionalni tim u borbi za novi najbolji plasman u istoriji Srbije", stoji u saopštenju asocijacije.

foto: Srpska asocijacija američkog fudbala

Američki fudbal igra se u Srbiji od 2003. godine, a reprezentacija Srbije trenutno zauzima osmo mesto u Evropi prema rang listi IFAF (Internacionalne federacije američkog fudbala).

Dve nedelje posle utakmice sa Češkom, reprezentacija Srbije će odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope Francuskom u Lilu. Francuska je 13. oktobra savladala Češku u Jihlavi sa 28:3.

foto: Srpska asocijacija američkog fudbala

Pred početak utakmice Srpska asocijacija američkog fudbala uručiće priznanje "Oklopnik" Zoranu Lončareviću, bivšem reprezentativcu i pioniru američkog fudbala u Srbiji. Uspostavljanjem priznanja "Oklopnik" za posebna dostignuća u nacionalnom timu SAAF želi da se bar malo oduži ljudima koji su podneli velike žrtve na terenu i van njega kako bi se srpska reprezentacija američkog fudbala našla u evropskoj eliti.

Ovo je prva godina kako se Evropsko prvenstvo igra u novom formatu, što podrazumeva početak takmičenja u grupama posle čega će se pozicionirati timovi za nastavak takmičenja sledeće godine. Ovaj format obezbediće minimum dve zvanične utakmice svake godine.

foto: Srpska asocijacija američkog fudbala

Selektor Srbije je američki trener Dag Atkins.

Atkins ima ogromno fudbalsko iskustvo. Trenerskim poslom počeo je da se bavi 1970. godine na srednjoškolskom nivou u Americi, kao trener ofanzivne linije. Glavni trener prvi put je postao 1975. godine u Sequim srednjoj školi u državi Vašington. Na koledž nivo prelazi 1983. godine, kao defanzivni koordinator Central Vašington univerziteta. Do 1994. godine na istoj poziciji radio je i na Oregon Tek i Humbolt Stejt univeritetima, a od 1995. do 2000. godine radio je na Nevada univerzitetu u Diviziji 1 koledž fudbala kao trener defanzivne linije. Tada se vraća na Humbolt gde je bio glavni trener do 2007. godine, a nakon toga je do 2012. ponovo bio defanzivni koordinator na Šasta i Siskijus koledžima koji su, kao i Humbolt, locirani u Kaliforniji.

Dag Atkins dugi niz godina paralelno je radio i u Evropi. Započeo je kao glavni trener 1986. i 1987. godine u finskom klubu Tampere Rocks, a bio je i defanzivni koordinator reprezentacije Finske koja je nauspešniji nacionalni tim u Evropi sa pet osvojenih evropskih prvenstava. U Evropu se vraća 2010. godine. Kao defanzivni koordinator postao je šampion Austrije sa Danube Dragons, 2012. godine osvojio je ligu Češke sa ekipom Prague Black Hawks, a 2013. i 2014. godine, dva puta uzastopno kao glavni trener osvaja ligu u Švedskoj sa Carlstad Crusaders.

foto: Srpska asocijacija američkog fudbala

Iskustvo koje je stekao u Češkoj može da donese prevagu u predstojećoj utakmici:

„Oduševljen sam što ćemo ove jeseni igrati protiv Češke. Gledao sam nekoliko utakmica ekipe Prague Black Panthers ove godine, a tokom prethodnih godina nekoliko puta sam imao priliku da gledam i njihov nacionalni tim. Ono što je sigurno je da su Česi fizički spreman i jak tim, koji igru bazira na čvrstini. Željno iščekujem tu utakmicu i očekujem da će biti odličan meč”, izjavio je Dag Atkins.

U Srbiju dolazi 2015. godine i sa ekipom Vojvoda iz Novog Sada osvaja Prvu ligu Srbije i CEFL ligu. Kao selektor reprezentacije te godine savladao je ekipu Mađarske sa 56:0 i plasirao se na Evropsko prvenstvo , a pre toga Srbija je pobedila reprezentaciju Italije u prijateljskom meču sa 34:31.

foto: Srpska asocijacija američkog fudbala

U septembru 2016. godine, reprezentacija Srbije je nastupila u drugoj rundi EP na turniru u Italiji. U polufinalu savladana je Švajcarska sa 17:0, a u finalu turnira domaća Italija bila je bolja sa 17:14 i plasirala se u finalnu fazu. U 2017. godini Srbija je igrala prijateljski meč sa Turskom i pobedila sa 14:7.



