GDE BAŠ NA RONIJEV ROĐENDAN: Ding izbacio O'Salivena sa Otvorenog prvenstva UK

O'Saliven nije ubacio nijednu kuglu u prva tri frejma, gubio je sa 0:3 i 1:4, ali je posle toga popravio igru i izjednačio na 4:4. Ding je uspeo da ostane smiren, igrao je dobro i pobedio i obezbedio meč sa sunarodnikom Liangom Venboom u četvrtfinalu.

"Na početku sam igrao zaista dobro. On je promašivao duge kugle i ostavljao mi je lake. Dobro sam igrao, on je bio dobar kada sam vodio 4:1 i pomalo smo počeli da se šalimo. On uglavnom ne propušta lake udarce. Volim takve mečeve, uživao sam čak i pod pritiskom. Ne sećam se kada sam igrao tako", rekao je Ding.

O'Saliven, koji danas proslavlja 44. rođendan, ostao je na sedam titula u Jorku, dok je Ding u igri za treći trofej na tom turniru.

"Sedeo sam i mislio da mogu da izgubim 0:6 ili 1:6 na rođendan. Zadovoljan sam, izjednačio sam, promašio crvenu kuglu, on je posle toga dobro igrao i nemam zamerki", rekao je O'Saliven.

Petostruki svetski šampion zadovoljan je igrom.

"Bio sam srećan što sam osvojio četiri frejma, u odnosu na to kako je tekao meč u jednom trenutku. Dugo nisam ubacio kuglu. Nisam mnogo grešio, ali bilo je sjajno doći na 4:4. Imao sam šansu, nisam je iskoristio, tako to ide. Na 0:3 i 1:4, da li bih pristao na poraz od 4:6 uz šansu za pobedu? Verovatno bih", naveo je on.

O'Saliven je pohvalio Dinga.

"Ding je sjajan igrač, iznenađen sam što nije osvojio onoliko koliko može. Siguran sam da će uz njegov kvalitet i volju za pobedom i to doći na svoje mesto. Zadovoljan sam što sam igrao u dobrom meču, želeo bih da je odigrao lošije", dodao je O'Saliven.

