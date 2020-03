NFL VIŠE NEĆE BITI ISTI! KRAJ NAJVEĆE DINASTIJE: Tom Brejdi napustio Nju Inglang Petriotse!

Brejdi, koji ima 42 godine, neće završiti karijeru, već će pokušati da pokaže svoj kvalitet u nekom novom timu.

Slavni kvoterbek je sa Patriotama uzeo šest prstana.

“Želeo sam da se zahvalim svim neverovatnim navijačima i pristalicama Petriotsa. Masačusets je bio moj dom 20 godina. Istinski su to bile najsrećnije dve decenije koje sam mogao da zamislim u životu i ne osećam ništa osim ljubavi i zahvalosti zbog vremena provedenog u Nju Inglandu. Podrška je bila neverovatna – voleo bih da svaki igrač može da je iskusi. Moja deca su rođena i odgajana ovde, a vi ste ovog momka iz Kalifornije prihvatili kao svog. Volim vašu posvećenost i odanost vašim timovima i pobede za naš grad znače više nego što ćete ikada znati. Ne mogu da vam se zahvalim na podršci našem timu. Na prepunim trening kampovima, rasprodatim stadionima i najviše šampionskim paradama. Blagosloven sam time što sam to delio sa vama”, napisao je Brejdi, “Pokušao sam da nas predstavljam na najbolji i najponosniji način, vredno sam se borio sa svojim saigračima da bih pomogao da dođemo do pobeda i trijumfa i u najtežim trenucima. Otvorili ste mi svoja srca, a ja sam i vama. Uvek ćete biti deo mene, ne znam šta donosi moja budućnost u fudbalu, ali u isto vreme vreme je da otvorim novu etapu svog života i karijere. Zahvaljujem vam se iz dubine srca, uvek ću vas voleti i ono što smo delili – večnost puna zabavnih uspomena”.

42-kvoterbeka su Petriotsi izabrali kao 199. pika na draftu 2000. godine, a u dve decenije koliko je proveo u Bostonu postao je jedan od najboljih kvoterbekova u istoriji NFL. Sa Petsima je osvojio šest Lombardijevih trofeja – 2002, 2004, 2005, 2015, 2017. i 2019. godine. Četiri puta je bio MVP Superboula, a tri puta je proglašen za najkorisnijeg igrača NFL. Ukupno 14 puta je biran za Proboul, a tri puta se našao u prvom timu lige, dva puta u drugom.

Brejdi je drugi na listi najboljih svih vremena u broju bačanja za tačdaun – 541, kao i u bačenim jardama – 74.571. Nijedana kombinacija kvoterbeka i trenera nema više pobeda u regularnom delu sezone od Brejdija i Bila Beličika – 219, kao i utakmica u plej-ofu – 30.

