SPORTSKI SAN ĆE MORATI DA PRIČEKA Levajac: Prvo sam bio razočaran, ali napredovaću još do Olimpijskih igara

Mladi stonoteniser krajem januara bio je junak reprezentacije Srbije, koja je olimpijsku vizu za Igre u Tokiju izborila posle pobede od 3:2 nad reprezentacijom Hong Konga na kvalifikacionom turniru u Gondomaru.

Osamnaestogodišnji Levajac doneo je odlučujući poen, pošto je sa 3:2 u setovima savladao 19. igrača sveta Cun Ting Vonga, ali će na debitantski nastupu na najvećoj sportskoj smorti morati da sačeka do leta 2021. godine.

"Vest me je dočekala u Srbiji, nedelju dana pre vanrednog stanja, kada sam se vratio iz Hrvatske sa Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine. U početku sam bio razočaran tom odlukom MOK-a, ali sam posle shvatio da je to zarad opšteg dobra svih sportista. Mislim da ne bismo stigli da se pripremimo kako treba za OI da nisu odložene", rekao je Levajac na početku razgovora za Tanjug.

Levajac, kojeg je na nedavnom EP u Varaždinu poen delio od četvrtfinala, kaže da će će odlaganje Igara iskoristiti da što više napreduje.

"Mislim da meni lično ta odluka odgovara. Godinu dana je veliki period za sportistu i mislim da mogu još da napredujem i da budem bolji igrač na samom olimpijskom turniru. To bi moglo mnogo značilo u postizanju nekih rezultata na OI".

Virus Covid 19 potpuno je zaustavio sport, a pored OI, odloženo je i Svetsko ekipno prvnstvo u stonom tenisu u Koreji, pa stonoteniseri do kraja juna neće imati nijedno međunarodno takmičenje.

Rođeni Banjalučanin i član je zrenjaninskog STK Banat nada se da će se cela situacija sa virusom što pre zazvršiti, kako bi moglo da se nastavi prvenstvo.

"Iskreno se nadam da će se ovo što pre završiti da možemo da se vratimo nekom normanlom trenažnom procesu. Već dve nedelje niko nije takao reket. To je već dug period, a za još veće rezultate treba još više treninga. Ovaj period može da utiče ne samo na nastavak ove sezone, jer se ona neće možda ni odigrati, ali i za sledeću sezonu može da znači mnogo. Iako ne bude nastavka, treba nastaviti sa treniranjem, bez obzira što nema takmičenja jer je to dobro za sportistu. Ne da bismo nešto osvojili, nego zbog razvoja našeg sporta i sportiste. To bi značilo da imamo neki društveni cilj osim rezulatat i osvajanja titula. To bi značilo da je svest svih stonotenisera u Srbiji veća nego što jeste".

Student prve godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, studija na daljinu, kaže da lično nema strah od virus, jer se kako kaže, pridržava svih propisanih mera i neočekivanu pauzu koristi da ostane u formi.

"Trudim se da ostanem u tonusu što se tiče fizičke spreme. Radim vežbe, tudim se da se ne zapustim. Ostali deo dana provodim učeći, slušajući muziku, gledajući filmove i serije. Skrećem pažnju sa ove situacije, da ne razmišljam o svemu tome", rekao je Levajac i osvrnuo se na planove do Tokija 2021. godine.

"Ima tu mnogo takmičenja, Svetsko prvenstvo će se svakako odigrati. Tu smo kao ekipa u drugoj diviziji, u drugih 16 ekipa na svetu, a cilj na je da se vratimo u prvih 16. Tu je Evropsko pojedinačno prvenstvo u Varšavi, krajem godine. To su dva najvažnija takmičenja ove godine, koja slede pre Tokija. Za sledeću godinu čekamo kalendar, ali generalno mislim da svi treba da dobro treniramo, da spremamo maksimalno, pa da vidmo šta će da bude od toga", zaključio je Levajac.

