NE ZANIMA GA KORONA: Hern želi Svetsko prvenstvo u snukeru bez publike krajem jula!

Svetsko prvenstvo trebalo je da se održi od 18. aprila do 4. maja u Šefildu, ali je odloženo zbog pandemije korona virusa.

Hern čeka odobrenje domaćih emitera za termin, od 25. jula do 10. avgusta, preneo je Eurosport.

"Obezbedili smo Krusibl teatar za isti termin u kome je trebalo da se održe Olimpijske igre u Tokiju. Tražili smo od BBC da to potvrdi, čekamo da vidimo da li je to za njih prihvatljivo, pa bi se turnir igrao od kraja jula do početka avgusta", rekao je Hern.

"Na sreću, Krusibl je tada slobodan, pa smo u situaciji da organizujemo veliko svetsko prvenstvo, naravno, pod uslovom da se poklapa sa pravilima nadležnih. Kada se sport bude vratio, svi ćemo biti veoma zauzeti pošto ćemo imati mnogo da nadoknadimo", naveo je on.

Svetsko prvenstvo je najvažniji snukeraški turnir, na kome pobednik osim trofeja dobija i pola miliona funti. Titulu će braniti Britanac Donald Tramp, koji je prošle godine u finalu pobedio Džona Higinsa sa 18:9.

Hern je rekao da bi turnir bez prisustva publike mogao da bude dobro rešenje, iako ; su Vimbldon, Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre izbrisani iz kalendara ovog leta zbog pandemije.

"Ne mislim da će se, kada se ovo završi, sutradan sve vratiti u normalu, ići će u fazama. Na Krusiblu je manje od 1.000 ljudi. To je možda deo tog faznog izlaza. Ali, bez obzira na to, mi smo spremni da, ako je potrebno, organizujemo Svetsko prvenstvo bez publike. To je posao, ljudima su uskraćena sredstva za izdržavanje, a želimo i da zabavimo ljude širom sveta", rekao je Hern.

Kurir sport / Beta

Kurir