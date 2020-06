SANJA TAJSONA 25 GODINA! Trener ga spasio težih batina protiv Gvozdenog: Nisam znao gde se nalazim! VIDEO

Meknili se prilično obrukao tom prilikom ne zbog poraza koji je bio očekivan , nego pretnji Tajsonu koju su se na karaju pokazale kao smešne.

Na kraju ga je spasio trener koji je ušao u ring i prekinuo golgotu kroz koju je prolazio 19. avgusta 1995. godine.

Nakon 25 godina Meknili je spreman da se opet nađe u ringu sa " Gvozdenim Majkom", pa barem u egzibicionom meču.

"Naravno da bih se opet borio s njim. To bi bila prava bajka, ali i zabava za čitav svet", rekao je Meknili i nastavio je:

"Na kraju se sve svodi na novac. Ovde se radi i o Majku. Ja mogu svašta da pričam, ali na kraju će se desiti ono što on bude želeo. Znam da želi egzibicione mečeve u humanitarne svrhe i to bi svakako bilo zabavno. Ipak, kao i sve ostalo u njegovom životu on ovo shvata jako ozbiljno i pretvara se u čudovište".

Ipak Irac smatra da je nemoguće da se Tajson eventualno vrati u profesionalnom meču.

"Ma, dajte. Majk ima 53 godine i nije ni blizu vrhunca od pre 25 godina. Ne verujem da bi ga WBC rangirao, ali on već sutra može objaviti da se vraća i sve se menja", objasnio je Meknili i poručio je da je spreman da se suoči sa Tajsonom

"Ja sam još uvek iste težine i visine kao tad, ali nisam siguran da mogu da udaram kao ranije. To se zna samo kada uđeš u ring. U dobroj sam formi, mislim da imam još rezerve. Sa 51 godinom nisam isti, ali ko zna, možda mogu udariti bolje nego ranije. Nisam dugo sparingovao, ali radim s dosta mladih boksera".

Prisetio se i borbe protiv Tajsona u kojoj je bukavalno prebijen za svega nekoliko minuta.

"To je za mene bio dobitak na lutriji. Don King je rekao da ću dobiti 10 miliona dolara ako pobedim Majka. Iskreno, usrao sam se u gaće, bio sam preplašen. Pokušao sam nešto napraviti na početku, ali nisam vidio taj prvi udarac i nakon nokdauna nisam znao gde sam", rekao je Meknili kojeg je zatim spasio trener ulaskom u ring.

Kurir sport

Kurir