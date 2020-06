SUPER LIGA SRBIJE POLAKO SE PRIVODI KRAJU: Krstaši i Lozničani na korak od finala Bokserske lige Srbije! FOTO

Nakon višemesečne pauze izazvane pandemijom virusa krona, usledio je nastavak takmičenja kroz polufinalne susrete. Odigrani su prvi polufinalni mečevi u kome je najpre kao gost BK Loznica savladala aktuelnog šampiona BK “Metalac” iz Valjeva 10:4, a zatim je kao domaćin u legendarnoj hali “Crveni krst” BK Radnički iz Beograda pobedio BK “Naissus” iz Niša identičnim rezultatom 10:4.

Oba susreta svi ljubitelji plemenite veštine mogli su da prate u direktnom TV prenosu na TV Arena, što će biti slučaj i sa narednim mečevima.

foto: BSS

Spektakl u Valjevu pamtiće se po sjajnom nastupu mladog boksera Srbije Semiza Pinje Aličića koji je već u prvoj rundi bacio na pod reprezentativca Srbije Dušana Janjića i demonstrirao veštinu boksa koja upućuje na to da u ovom dečku leži veliki šampion i budućnost našeg boksa.

Borba koja je obeležila takmičenje u Beogradu je okršaj reprezentativca Srbije Veljka Gligorića i člana “Naissusa” Darislava Vasiljeva u kome je zavidnu spremnost, hrabrost i znanje iskazao Gligorić.

foto: BSS

Super liga BSS 2019/20. bila je podeljenja u dve grupe. Grupa A: Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo, Grupa B: Loznica, Radinčki Kragujevac, Vojvodina, Naissus.

Revanš mečevi zakazani su za 2. jul kada će Loznica ugostiti Metalac, odnosno 4. jul kada će Nišlije dočekati Beograđane.

Prvi meč finala Bokserske lige Srbije pod pokroviteljstvom MTS-a u planu je 9. jula, sledi drugi meč 12. jula, a ukoliko bude potrebe i za trećim odlučujućim susretom on će biti održan 16. jula 2020.

foto: BSS

BK “Metalac” - BK Loznica 4:10 (pero do 57 kg Dušan Janjić - Semiz Aličić 0:3, poluvelter do 63 kg Guilbert Moja Yoangel - Nenad Jovanović 3:0, velter do 69 kg Bisset Fernandez Antonio – Adem Fetahović 0:3, srednja do 75 kg Dejan Dašić – Sandro Poletan 1:2, poluteška do 81 kg Slobodan Jovanović – Danijel Filipović 3:0, teška do 91 kg BK “Metalac” bez predstavnika - Bojan Čestić 0:3, superteška +91 Milutin Stanković – Dušan Veletić bez bore pobeda Milutina 3:0).

BK Radnički (Beograd) – BK “Naissus” (Niš) 10:4 (pero do 57 kg Veljko Gligorić – Darislav Vasilev 3:0, poluvelter do 63 kg Sejdi Nazif – Nikola Lazarević 0:3, velter do 69 kg Abasov Bakhid – Petar Stošić 3:0, srednja do 75 kg Aleksej Potapov – Rami Kivan 0:3, poluteška do 81 kg Vadim Mirončikov – Filip Milutinović prekidom u 2. rundi, pobeda Vadima, teška do 91 kg Andrej Baturev- Marko Docić prekidom zbog diskvalifikacije Docića, superteška +91 Sergej Kalčugin – Sanel Hasanović 2:1).

foto: BSS

Kurir sport

Kurir