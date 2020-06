KRALJ CIGANA TAJSON FJURI ŽRTVA RASIZMA: Ceo život me zovu pogrdnim imenima, ali time ne mogu da me povrede!

Svetski prvak u superteškoj kategoriji Tajson Fjuri oduvek je ponosno isticao svoje poreklo i činjenicu da potiče iz porodice koja je "živela na točkovima", odnosno stalno se selila iz mesta u mesto.

Zbog njegove romske krvi zovu ga "Kralj cigana", a oduvek je bio na meti upravo zbog porekla. I dan danas je tako.

- Patio sam od rasnog zlostavljanja i uvreda ceo svoj život, čak i sada me još uvek nazivaju pogrdnim imenima. Trčim po putu a ljudi viču Ti prokleti "pikey" (pogrdan žargonski naziv za rome) i onda se samo odvezu dalje - rekao je Fjuri za Dejli star, pa poentirao:

- Ali, mene to ne dodiruje, nije me briga. To je samo deo života. Vređaju me neprestano, ceo život je tako. Oduvek su me vređali i zauek će me vređati, ali motke i kamenje mogu da slome ove kosti, a reči i pogrdna imena nikad neće moći!

Više nego pravi odgovor Fjuri je imao i na pitanje zbog čega ne iskoristi svoju popularnost i podigne glas u brobi protiv rasizma.

- Postoji samo jedna rasa i to je ljudska rasa! I ja ću uvek ustati u zaštitu ljudske rase.

