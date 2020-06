Covid-19 is behind me...now let’s focus on what we love most🏐💙zeleo bih da vas obavestim da mi je stigao i drugi negativan test na Covid-19,velika zahvalost doktorima i medicinskim sestrama pre svega dr. Ankici Vujovic i Dr.Lidiji Lavadinovic na posvenosti i energiji koju ulazu da se svaki pacijent oseca sigurnim🙏🏻a sada se vracam onome sto najvise volim🏐❣️

