VRAĆA SE FORMULA 1: Ovo su uslovi po kojima će se održavati trke

U tom periodu ljubitelji najbržeg cirkusa na svetu prošli su kroz različite periode - od straha da uopše neće biti trka u ovoj godini do vrlo kratkog i zbunjujućeg kalendara.

U petak počinju treninzi za prvu trku sezone - Veliku nagradu Austrije koja se vozi na Red Bul Ringu u Spilbergu. Samo sedam dana kasnije na istoj stazi vozi se još jedna trka. U zvaničnom kalendaru za sada je samo osam trka i to na šest staza, a osim u Austriji vikend za vikendom voziće se i na Silverstonu.

Poznato je i to da će biti održano najmanje 10 trka jer će sezona završiti u Bahreinu i Abu Dabiju ali ti datumi još nisu poznati pa staze još nisu uveden u evidenciju. Treba reći i to da nije isključena opcija naknadnog dodavanja još nekih trka kao što su one u Aziji ili na američkom kontinentu. Od trka koje se nalaze u zvaničnom kalendaru, osim Austrije i Britanoije, nalaze se Velika nagarda Mađarske, Španije, Belgije i Italije.

Osim tog noviteta, vozači će morati da se snađu i u potpuno drugačijim uslovima na stazama a sve zbog mera zabrane zbog korovirusa. Tako je poznato da na samom početku sezone nećemo imati publiku na tribinama, a osim toga biće ogramničen broj članova u timovima tokom trke. Postojaće i određene distance između objekata timova na samoj stazi.

Naravno, tu su i neizbežna testiranja. Svi članovi timova i zaposleni u F1 testirani su prije puta u Austriju, a isto uskoro očekuje i predstavnike medija koji će se naći na stazi. Testiranja će biti vršena svakih nekoliko dana, a za tu namjeru obezbeđeno je 10.000 testova.

Biće zanimljivo i na samim krajevima trka jer neće biti tradicionalne proslave na podijumu već će na startno-ciljnom pravcu biti dodela trofeja.

Timovi u novoj sezoni neće moći da biraju koliko setova pneumatika žele i koje tvrdoće već je postavljen standard po kojem će svi vozači na raspolaganju imati po dva seta tvrdih, tri srednje tvrdih i osam mekih pneumatika.

Favorit u kategoriji konstruktora svakako je Mercedes, a u kategoriji vozača Lewis Hamilton.

