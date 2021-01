ŠOK ZA ŠOKOM ZA HRVATE: Izgubili od Argentine, ali to nije NAJGORE

Iako Hrvatska i dalje ima šanse, makar u domenu teorije, jer treba da savlada Dansku, a da Argentina izgubi od Katara, selektor Lino Červar je poručio da ljudi iz Saveza treba da mu nađu naslednika.

- Nikome nije drago kada izgubi utakmicu, mislim da nismo dobro igrali, veoma sam iznenađen, bio sam uveren da ćemo odigrati dobro i kao do sada. Razočaran sam, preuzimam odgovornost, to treba uraditi. Jasno mi je. Živeo sam za ovu reprezentaciju 20 godina, verujte mi da sam dao sve od sebe, stvarno jesam, živeo sam za njih, ali odgovornost se mora preuzeti, rekao je Červar , pa nastavio:

- Ovo je moja odluka. Molim ljude iz Saveza da mi nađu zamenu za sve dalje akcije.

On je potom upitan i dali to znači da neće voditi reprezentaciju na Olimpijskim igrama.

- Ja odlazim nakon Svetskog prvenstva. To je moja definitivna odluka. Neću prespavati pa promeniti mišljenje, to je to.

Kurir sport

Kurir