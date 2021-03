RUKOMETAŠICE ŽELE NA OI Tomašević: Za uspeh je potrebna i doza sreće

Najiskusnija rukometašica Srbije Katarina Tomašević optimista je pred nastup na olimpijskom kvalifikacinom turniru u Đeru i istče da će za plasman u Tokio biti potrebno i malo sportske sreće.

Rukometašice Srbije danas su krenule u Mađarsku, gde će se od sutra do nedelje učestvovati na kvalifikacionom turniru odlazak za Olimpijske igre u Tokiju.

"Tri dana smo radili na pripremi za Rusiju i Mađarsku. Akcenat smo stavili na odbranu, u današnjem rukometu to je ključni faktor uspeha. Ako skockamo to što smo vežbali do kraja, biće kako treba. Jako nam je bitno to ššo se Cvija (Dragana Cvijić) vratila. Mnogo će nam značiti u odbrani gde pokriva sredinu, a tandem sa Pop Lazić je jako bitan i mnogo je važno da su obe u formi. S druge strane, u Đeru će nam mnogo nedostajati Andrea Lekić i Marija Obradović", rekla je Tomašević za sajt RSS-a.

Za olimpijsku vizu boriće sa selekcijama Rusije (sutra, 20 sati), Mađarske (subota 17.30) i Kazahstana (nedelja 17.30), a dve najbolje reprezentacije na turniru u "Audi Areni", izboriće plasman u Tokio.

"Na otvaranju nas čekaju olimpijske šampionke. Otvaranje je i samo po sebi najteža utakmica. U 24 sata igramo dve jako teške utakmice. To je otežavajuća okolnost za nas. Mađarice igraju sa Kazahstanom i čekaju nas odmorne. Šta da radimo, moramo da se izborimo sa takvim stvarima. Moramo da budemo spremne na sve. Uvek je ogroman motiv da se igra za reprezentaciju. Bez obzira kako igraš u klubu, totalno je drugačiji osećaj kada dođeš i nastupaš za svoju zemlju", kaže golmanka Srbije.

Posle Rusije sledi duel sa domaćinom.

"Veoma kvalitetna ekipa, praktično cela reprezentacija je u jednom klubu. Igrale smo dva puta sa njima unazad godinu i nešto, dobro se poznajemo. Utakmica sa Mađarskom na Evropskom prvenstvu u Danskoj bila je naša najlošija poslednjih nekoliko godina i to se sigurno neće ponoviti. Dugo igraju zajedno, pokrivene su sa dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji. Igramo na njihovom terenu, imaće veći pritisak, Savez i država mnogo ulažu u njih, neće im biti lako. Biće nam potrebno i sreće. Bez sreće je teško zamisliti bilo koji uspeh. Da budemo negativne na testove, da nam se ne desi situacija iz Danske. Stižemo u Đer oko 18 sati i posle testiranja možemo praktično na spavanje, nećemo morati da čekamo čitav dan. Idemo utakmicu po utakmicu", zaključila je Tomašević.

Kurir sport/Tanjug

Kurir